Милованов рассказал, в чем будет заключаться экономическая стратегия Украины

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Экономическая стратегия заключается в идее инвестиций, создании четырех рынков и рабочих мест, создании инноваций и привлечении новых технологий.
Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов в ходе презентации правительственной стратегии экономического роста Украины.
“Экономическая стратегия заключается в основной идее инвестиций, создании четырех рынков и создании посредством этого рабочих мест с большей производительностью, создании инноваций и привлечении новых технологий. Мы это должны поддержать благоприятным бизнес-климатом. Здесь и судебная реформа, и права собственности, а также инструментарий привлечения инвестиций”, – сказал Тимофей Милованов.
В презентации отмечается, что развитие эффективных рынков, факторов производства и товаров и услуг включает в себя развитие рынка труда, рынка земли, рынка товаров и услуг и рынка капитала. Это приведет к росту числа рабочих мест, производительности, технологичности и инновационности.
Тимофей Милованов отметил, что развитие рынка труда будет происходить через осовременивание трудового законодательства, а также инвестиции в профессиональные навыки.
“Инициативы для привлечения инвестиций, которые мы сделали. Во-первых, есть капитальные инвестиции из бюджета. Их много. Например, вы знаете, что будет большое строительство весной, много денег из бюджета инвестируется в это. Также есть приватизация – это привлечение инвестиций, концессии – порт “Ольвия” и “Херсон” уже успешно проведены, концессии будут продолжаться. Это привлечение инвестиций, когда объект остается в государственной собственности. Инвестиционные няни для привлечения инвестиций – пакет инвестиционных мотиваторов. Индустриальные парки, о которых в новостях мало говорят, но много работы сейчас ведется по созданию индустриальных парков. И поддержки развития малого и среднего бизнеса, а также продвижение экспорта”, – добавил Тимофей Милованов.
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