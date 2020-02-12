Милованов рассказал, в чем будет заключаться экономическая стратегия Украины

Экономическая стратегия заключается в идее инвестиций, создании четырех рынков и рабочих мест, создании инноваций и привлечении новых технологий.

Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов в ходе презентации правительственной стратегии экономического роста Украины.

“Экономическая стратегия заключается в основной идее инвестиций, создании четырех рынков и создании посредством этого рабочих мест с большей производительностью, создании инноваций и привлечении новых технологий. Мы это должны поддержать благоприятным бизнес-климатом. Здесь и судебная реформа, и права собственности, а также инструментарий привлечения инвестиций”, – сказал Тимофей Милованов.

В презентации отмечается, что развитие эффективных рынков, факторов производства и товаров и услуг включает в себя развитие рынка труда, рынка земли, рынка товаров и услуг и рынка капитала. Это приведет к росту числа рабочих мест, производительности, технологичности и инновационности.

Тимофей Милованов отметил, что развитие рынка труда будет происходить через осовременивание трудового законодательства, а также инвестиции в профессиональные навыки.

“Инициативы для привлечения инвестиций, которые мы сделали. Во-первых, есть капитальные инвестиции из бюджета. Их много. Например, вы знаете, что будет большое строительство весной, много денег из бюджета инвестируется в это. Также есть приватизация – это привлечение инвестиций, концессии – порт “Ольвия” и “Херсон” уже успешно проведены, концессии будут продолжаться. Это привлечение инвестиций, когда объект остается в государственной собственности. Инвестиционные няни для привлечения инвестиций – пакет инвестиционных мотиваторов. Индустриальные парки, о которых в новостях мало говорят, но много работы сейчас ведется по созданию индустриальных парков. И поддержки развития малого и среднего бизнеса, а также продвижение экспорта”, – добавил Тимофей Милованов.