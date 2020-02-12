Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что украинская экономика нуждается в миллиардных инвестициях, которых не было с 90-х годов, для повышения технологичности производства и снижения уровня износа основных фондов.
Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов во время презентации правительственной программы “Экономическая стратегия: рост через инвестиции”.
“Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте – 17%, все остальное это сырье… В перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий.
Наша экономика сегодня детехнологизована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир”, – отмечает министр.
Также в Минэкономики показали степень износа основных фондов в экономике.
“У соседей: Словакия 35%, Беларусь 38%, Молдова 42%. Украина 62%… Чтобы нам догнать Беларусь или Словакию, нам нужно 100 млрд долларов инвестиций в течение 50 лет.
Как ни считай, то ли производительность, то ли инвестиции, то ли модернизация основных средств – нам нужны огромные инвестиции”, – подчеркивает Милованов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минфин рассматривает снижение ставки на доходы физлиц4 ч. назад - 3320 8
Польша меняет миграционную политику: последствия для украинских заробитчанВчера, 14:53 - 41401 7
"Киевпастранс" подозревают в хищении более 200 миллионов3 ч. назад - 421 3
Портрет украинского "заробитчанина": образование, возраст, регионыВчера, 11:02 - 6557 3
Милованов показал, как "проели" украинскую экономику за 30 лет (инфографика)53 мин. назад - 381 2
Польша меняет миграционную политику: последствия для украинских заробитчанВчера, 14:53 - 41401 7
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки - мнение экспертаВчера, 15:37 - 10270 1
Валютными спекуляциями занимаются 5 банков — НБУВчера, 20:34 - 5373
Минфин рассматривает снижение ставки на доходы физлиц4 ч. назад - 3320 8
Налоговая ответила на самые распространенные вопросы плательщиков относительно внедрения РРО (инфографика)Вчера, 16:25 - 2490
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 2566
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2377
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1690 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1688
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1886