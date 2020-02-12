Милованов показал, как "проели" украинскую экономику за 30 лет (инфографика)

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что украинская экономика нуждается в миллиардных инвестициях, которых не было с 90-х годов, для повышения технологичности производства и снижения уровня износа основных фондов.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов во время презентации правительственной программы “Экономическая стратегия: рост через инвестиции”.

“Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте – 17%, все остальное это сырье… В перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий.

Наша экономика сегодня детехнологизована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир”, – отмечает министр.

Также в Минэкономики показали степень износа основных фондов в экономике.

“У соседей: Словакия 35%, Беларусь 38%, Молдова 42%. Украина 62%… Чтобы нам догнать Беларусь или Словакию, нам нужно 100 млрд долларов инвестиций в течение 50 лет.

Как ни считай, то ли производительность, то ли инвестиции, то ли модернизация основных средств – нам нужны огромные инвестиции”, – подчеркивает Милованов.