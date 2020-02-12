Показали разницу в платежках за тепло за прошлый и текущий год (инфографика)

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В декабре для подавляющего большинства потребителей снижена цена в платежках за отопление и газ.
«В январе еще не все получили платежки, но тоже есть снижение. Важно сравнивать месяц к месяцу – январь с январем и в итоге люди за зиму заплатят меньше и за тепло, и за газ, чем в прошлом году», – отметил Алексей Гончарук.
Об этом говорится на Правительственном портале.
Ранее “Тарифная комиссия” разъяснила, зачем разделили платежки. Плату на обслуживание сетей вычленили из платежки на газ, а также разделили на равномерные платежи в течение 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя.
Также НКРЭКУ приняла новое регуляторное решение, согласно которому с марта будут снижены тарифы на распределение для тех потребителей, которые не потребляют газ.
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