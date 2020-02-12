EasyConf: В Киеве состоится масштабная международная конференция №1 по товарному бизнесу

22 февраля в Киеве состоится масштабная международная конференция по товарному бизнеса EasyConf . Она соберет более 1300 участников и 24 спикера из Китая, Украины, ОАЭ и Европы, которые подготовят доклады о реальном опыте ведения успешного бизнеса, даже без стартового капитала.

Участники EasyConf также узнают как выбрать наиболее ликвидный товар, как начать торговлю с Китаем, где найти надежных поставщиков, где лучше продавать и как создавать собственные бренды.

Что будет на конференции, кроме работающих кейсов? Спикеры с OLX, Prom.Ua, УкрПочта, Google, Facebook, стенды различных сервисов по работе с трендовыми товарами, 1000+ участников из сферы eCommerce, активный нетворкинг, общение в кулуарах, лаунж, игровые зоны и ценные призы от партнеров

EasyConf – отличная возможность получить полезные знания и бизнес-партнеров. Конференция будет проходить в формате двух потоков: «Маркетинг» и «Бизнес». Для гостей предусмотрено 4 типа билетов (Gold, Platinum, Diamond), а также дополнительные бонусы.

Купить билеты можно уже сейчас на официальном сайте .

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