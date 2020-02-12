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Как вырастет реальная зарплата в 2020 году (инфографика)

Как вырастет реальная зарплата в 2020 году (инфографика)

По расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2020 году размер реальной, то есть скорректированной на инфляцию, зарплаты должен увеличиться на 8-9%.

Об этом говорится в экономическом отчете Минэкономики.

Что ожидают – примерно 8-9% рост увидим в этом году (в прошлом году реальная зарплата выросла на 9,8%).

По словам Николайчука, учитывая, что уровень инфляции в Украине значительно сократился и по итогам января упал ниже 4% в годовом измерении, то номинальный рост зарплат также уменьшится.

Реальная платежеспособность полученных украинцами денег должна вырасти на 8-9%.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата: теперь она составляет 4723 грн в месяц или 28,31 грн за час.
  • В третьем квартале 2019 года показатель средней зарплаты штатного работника в Украине составил €382.

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По материалам Finance.UA
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