Как вырастет реальная зарплата в 2020 году (инфографика)

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По расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2020 году размер реальной, то есть скорректированной на инфляцию, зарплаты должен увеличиться на 8-9%.
Об этом говорится в экономическом отчете Минэкономики.
Что ожидают – примерно 8-9% рост увидим в этом году (в прошлом году реальная зарплата выросла на 9,8%).
По словам Николайчука, учитывая, что уровень инфляции в Украине значительно сократился и по итогам января упал ниже 4% в годовом измерении, то номинальный рост зарплат также уменьшится.
Реальная платежеспособность полученных украинцами денег должна вырасти на 8-9%.
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