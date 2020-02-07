День финансов, 10 февраля: когда ждать ипотеку под 10%, сколько зарабатывают фрилансеры и получают пенсионеры

Понедельник, 10 февраля. Про ожидаемую ставку в 10%, дополнительные средства на Шулявский мост и не только:

О ставках по ипотеке. В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10% с нынешних 20-24%, если Нацбанк выполнит свои планы по снижению учетной ставки до 7% к концу 2020 года. По оценкам Льва Парцхаладзе, чтобы удовлетворить потребность – около 6 млн граждан, в Украине необходимо построить еще 2 млрд кв. м.

О премиях министров. И разумных рамках. Уровень выплат зарплат, премий и надбавок украинским топ-чиновникам в среднем должен составлять 31 609 грн. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. Как показывают результаты опроса, 79% респондентов считают, что выплаты чиновникам, намного превышающие средние по стране, не способны полностью предотвратить коррупцию, 10% – противоположной точки зрения.

О заработках фрилансеров. Украинские фрилансеры в среднем зарабатывают от $650 до $2100. Об этом свидетельствуют результаты опроса платежной платформы Payoneer. При этом средние почасовые ставки украинских фрилансеров в некоторых отраслях существенно отстают от мировых.

О жалобах украинцев в НБУ. В прошлом году в Национальный банк Украины поступило почти 17 тыс. обращений граждан с жалобами на работу банков, около трети из них касаются отношений в сфере кредитов. 33% обращений потребителей касаются отношений потребителей финансовых услуг и банков по кредитным договорам.

О среднем размере пенсий. По состоянию на первое января 2020 года в Украине 11,3 миллиона пенсионеров, из них 2,6 миллиона продолжают работать. Средний размер пенсионных выплат составляет 3082,98 грн. Минимальная пенсия по возрасту у лиц, которые достигли возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет страхового стажа, с 1 января 2020 года составляет 1889 грн.

О драгоценном Шулявском. В экспертизу передан проект корректировки сметы реконструкции Шулявского путепровода, согласно которому будет только дорожать повысится общая стоимость строительных работ. Об этом рассказал первый заместитель Киевского городского головы Николай Поворозник. Общая стоимость может возрасти до 1,726 млрд грн

О заказах онлайн в Укрпочте. Укрпочта предлагает оформлять простые и заказные письма через личный кабинет на официальном сайте компании. Данная услуга с апреля прошлого года уже была доступна для партнеров, работающих с Укрпочтой через API. В личном кабинете можно оформлять и отслеживать отправления по Украине (Укрпочта Стандарт, Укрпочта Экспресс, Укрпочта SmartBox) и за рубеж и другое.

О том, как “Дія” TikTok и Telegram опередила. За 4 суток приложение “Дія” загрузили более 1 миллиона украинцев, из которых почти половина получили водительские удостоверения онлайн. Об этом написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, приложение опережает такие социальные сети и мессенджеры, как Tik-Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp.

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