Оформление кредитов&депозитов: на что больше всего жалуются украинцы

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В прошлом году в Национальный банк Украины поступило почти 17 тыс. обращений граждан с жалобами на работу банков, около трети из них касаются отношений в сфере кредитов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“В 2019 году в Национальный банк поступило почти 17 тыс. обращений граждан. Это на 25% больше, чем годом ранее. Национальный банк обработал 99% обращений граждан, остальные – находятся на рассмотрении”, – говорится в сообщении.
На что больше всего жалуются украинцы:
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67% обращений содержали признаки нарушений прав потребителей. Среди них:
Как отмечается, большинство обращений потребителей – 64% – это обращения, касающиеся банков. Всего Национальный банк получил обращения относительно 53 банков. Наибольшее количество обращений касается работы трех банков.
Напомним, 16 октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финансовых услуг.
С 19 января 2020 года в связи с новыми требованиями законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг банки обязаны раскрывать полную стоимость потребительского кредита. В стоимость потребительского кредита, в зависимости от его вида и наличия дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц, банки будут включать стоимость:
За несоблюдение этих требований банки будут наказывать штрафом от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай.
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