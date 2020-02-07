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Оформление кредитов&депозитов: на что больше всего жалуются украинцы

Оформление кредитов&депозитов: на что больше всего жалуются украинцы

В прошлом году в Национальный банк Украины поступило почти 17 тыс. обращений граждан с жалобами на работу банков, около трети из них касаются отношений в сфере кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“В 2019 году в Национальный банк поступило почти 17 тыс. обращений граждан. Это на 25% больше, чем годом ранее. Национальный банк обработал 99% обращений граждан, остальные – находятся на рассмотрении”, – говорится в сообщении.

На что больше всего жалуются украинцы:

  • 33% обращений потребителей касаются отношений потребителей финансовых услуг и банков по кредитным договорам;

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  • 25% – работы платежных систем и расчетов;
  • 10% – обслуживания в банках;
  • 7% – отношений с небанковскими учреждениями.

67% обращений содержали признаки нарушений прав потребителей. Среди них:

  • обманчивая реклама депозитов;
  • разная процентная ставка в договоре и при фактическом расчете;
  • увеличение кредитного лимита для погашения предыдущего долга;
  • самовольное списание средств с зарплаты или других начислений в счет погашения долга;
  • продление депозита без согласования с потребителем и другие нарушения.

Как отмечается, большинство обращений потребителей – 64% – это обращения, касающиеся банков. Всего Национальный банк получил обращения относительно 53 банков. Наибольшее количество обращений касается работы трех банков.

Напомним, 16 октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финансовых услуг.

С 19 января 2020 года в связи с новыми требованиями законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг банки обязаны раскрывать полную стоимость потребительского кредита. В стоимость потребительского кредита, в зависимости от его вида и наличия дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц, банки будут включать стоимость:

  • страховых и налоговых платежей;
  • сборов на обязательное государственное пенсионное страхование;
  • стоимость услуг нотариусов;
  • платежи за услуги государственных регистраторов, оценщиков и прочее.

За несоблюдение этих требований банки будут наказывать штрафом от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай.

Справка Finance.ua:

  • В Национальном банке видят тенденцию к снижению ставок по депозитам со стороны крупных системных банков, а это в свою очередь повлечет за собой удешевление кредитов.
  • Как свидетельствует статистика НБУ, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% – до 639,733 миллиарда гривен, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 28,5%, до 17,160 миллиарда долларов.

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По материалам Finance.UA
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