"Дия" опередила "TikTok" в App Store: приложение уже скачали миллион украинцев

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За четверо суток приложение “Дія” загрузили более 1 миллиона украинцев, из которых почти половина получили водительские удостоверения онлайн.
Об этом написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в FACEBOOK.
“1 047 403 загрузок в “Дие” за 4 суток. Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market”, – написал Федоров.
По его словам, приложение опережает такие социальные сети и мессенджеры, как Tik-Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp.
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