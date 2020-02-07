"Дия" опередила "TikTok" в App Store: приложение уже скачали миллион украинцев

За четверо суток приложение “Дія” загрузили более 1 миллиона украинцев, из которых почти половина получили водительские удостоверения онлайн.

Об этом написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в FACEBOOK.

“1 047 403 загрузок в “Дие” за 4 суток. Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market”, – написал Федоров.

По его словам, приложение опережает такие социальные сети и мессенджеры, как Tik-Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp.

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Статистика скачиваний:

1 047 403 уникальных пользователя – те, кто скачали “Дию” без прохождения авторизации;

870 094 авторизованных пользователей – те, кто авторизовались через банки;

646 141 пользователей Android;

398 160 пользователей iOS;

869 964 запросов на получение прав;

463 552 выданных прав.

869 396 запросов на получение техпаспорта;

378 339 выданных техпаспортов.

Справка Finance.ua:

6 февраля состоялась презентация мобильного приложения “Дія” и национальной онлайн платформы “Дія. Цифровое образование”.

Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт. 9 млн украинцев могут пользоваться водительскими удостоверениями и свидетельствами о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

В течение следующих 3 лет планируется перевести в электронный формат все государственные услуги.

Приложение “Дия” доступно в Apple Store и Google Play.”:https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.diia.app&hl=uk

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал запуск весной 2020 года цифровой образ паспорта гражданина Украины.

Кабинет Министров Украины разрешил использовать приложение государства в смартфоне «Дия» для удостоверения личности во время путешествий самолетом или поездом.

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