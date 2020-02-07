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"Дия" опередила "TikTok" в App Store: приложение уже скачали миллион украинцев

"Дия" опередила "TikTok" в App Store: приложение уже скачали миллион украинцев

За четверо суток приложение “Дія” загрузили более 1 миллиона украинцев, из которых почти половина получили водительские удостоверения онлайн.

Об этом написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в FACEBOOK.

“1 047 403 загрузок в “Дие” за 4 суток. Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market”, – написал Федоров.

По его словам, приложение опережает такие социальные сети и мессенджеры, как Tik-Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp.

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Статистика скачиваний:

  • 1 047 403 уникальных пользователя – те, кто скачали “Дию” без прохождения авторизации;
  • 870 094 авторизованных пользователей – те, кто авторизовались через банки;
  • 646 141 пользователей Android;
  • 398 160 пользователей iOS;
  • 869 964 запросов на получение прав;
  • 463 552 выданных прав.
  • 869 396 запросов на получение техпаспорта;
  • 378 339 выданных техпаспортов.

Справка Finance.ua:

  • 6 февраля состоялась презентация мобильного приложения “Дія” и национальной онлайн платформы “Дія. Цифровое образование”.
  • Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт. 9 млн украинцев могут пользоваться водительскими удостоверениями и свидетельствами о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.
  • В течение следующих 3 лет планируется перевести в электронный формат все государственные услуги.
  • Приложение “Дия” доступно в Apple Store и Google Play.”:https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.diia.app&hl=uk
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал запуск весной 2020 года цифровой образ паспорта гражданина Украины.
  • Кабинет Министров Украины разрешил использовать приложение государства в смартфоне «Дия» для удостоверения личности во время путешествий самолетом или поездом.

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По материалам Finance.UA
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