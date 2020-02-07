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Укрпочта предлагает оформлять письма онлайн

Укрпочта предлагает оформлять письма онлайн

Укрпочта предлагает оформлять простые и заказные письма через личный кабинет на официальном сайте компании. Данная услуга с апреля прошлого года уже была доступна для партнеров, работающих с Укрпочтой через API.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Эта услуга будет актуальной для тех граждан или учреждений, которые постоянно отправляют много писем. Оформление через «личный кабинет» – это экономия времени: дома или в офисе оформить нужное количество ярлыков, что значительно ускорит прием писем в отделении. К тому же это более быстрая обработка писем на сортировке. Ведь часто есть ошибки при написании индекса от руки. Сейчас он загружается автоматически из справочника адресов, что устраняет эту проблему. Кроме того, ускоряется сортировка писем, поэтому отпечатанные адрес и индекс легко читаются, и не нужно тратить время на расшифровку разных почерков. Еще при необходимости можно загружать данные, формировать отчеты, реестры и отследить заказные письма», – отметила директор департамента развития бизнеса с корпоративными клиентами Укрпочты Анна Колесова.

Какая информация хранится в «личном кабинете»:

  • вся необходимая информация о пользователе, его адрес, контактная информация.

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При оформлении отправлений через личный кабинет пользователь получает скидку на каждое отправление: 5% для физических лиц и 10% для юридических лиц.

В личном кабинете можно:

  • оформлять и отслеживать отправления по Украине (Укрпочта Стандарт, Укрпочта Экспресс, Укрпочта SmartBox) и за рубеж;
  • формировать сопроводительные документы (подготовка и печать) с уникальным штрихкодовым идентификатором (ШКИ);
  • формировать реестры сгруппированных отправлений (списки формы 103А).

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По материалам Finance.UA
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