Стоимость реконструкции Шулявского моста снова возрастет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В экспертизу передан проект корректировки сметы реконструкции Шулявского путепровода, согласно которому повысится общая стоимость строительных работ.
Об этом рассказал первый заместитель Киевского городского головы Николай Поворозник в интервью.
По данным Экономической правды, общая стоимость моста может возрасти до 1,726 млрд грн. Поворозник не подтвердил, но и не опроверг эту цифру.
“Новый проект корректировки сметы находится в “Укргосстройэкспертизе”. Новая стоимость будет больше 1,05 млрд грн, но пока неизвестна точная сумма. Выйдет проект экспертизы – увидим”, – заявил Поворозник.
Тендер на реконструкцию путепровода выиграла компания “Северо-украинский строительный альянс”, предложив 598,5 млн грн. В результате заключения дополнительных соглашений стоимость реконструкции выросла до 814,5 млн грн.
Виталий Кличко 7 октября 2019 года своим распоряжением переутвердил проект реконструкции и увеличил сметную стоимость работ до 1,05 млрд грн.
По словам Поворозника, по состоянию на 1 января 2020 года общие расходы на реконструкцию развязки достигли 856 млн грн. Открытая в декабре эстакада для проезда автомобилей между улицами Гетьмана и Довженко – это незавершенная первая очередь реконструкции Шулявского путепровода.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на воду взлетят: к чему готовиться украинцамВчера, 17:06 - 4248 14
Как "зеленая волна" помогает водителямВчера, 16:17 - 1415 5
Украинцы не готовы мириться с высокими зарплатами чиновников, - опросВчера, 11:00 - 1893 4
Стало известно, когда представят новые смартфоны NokiaВчера, 04:50 - 1772 3
Почти 10% ВВП: в Нацбанке сообщили, сколько нужно денег для выплаты валютных долгов в 2020 году2 ч. назад - 476 2
Тарифы на воду взлетят: к чему готовиться украинцамВчера, 17:06 - 4248 14
Украине некому продавать свою нефть: эксперты назвали причиныВчера, 21:00 - 2972
ТОП-10 наиболее стрессовых городов мираВчера, 11:30 - 2454
Украинцы не готовы мириться с высокими зарплатами чиновников, - опросВчера, 11:00 - 1893 4
В Луцке выпустили первый украинский 8-метровый электробус (фото)Вчера, 22:18 - 1527 1
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 879
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 738
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 976
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1297
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1105