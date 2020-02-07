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Стоимость реконструкции Шулявского моста снова возрастет

Стоимость реконструкции Шулявского моста снова возрастет

В экспертизу передан проект корректировки сметы реконструкции Шулявского путепровода, согласно которому повысится общая стоимость строительных работ.

Об этом рассказал первый заместитель Киевского городского головы Николай Поворозник в интервью.

По данным Экономической правды, общая стоимость моста может возрасти до 1,726 млрд грн. Поворозник не подтвердил, но и не опроверг эту цифру.

“Новый проект корректировки сметы находится в “Укргосстройэкспертизе”. Новая стоимость будет больше 1,05 млрд грн, но пока неизвестна точная сумма. Выйдет проект экспертизы – увидим”, – заявил Поворозник.

Тендер на реконструкцию путепровода выиграла компания “Северо-украинский строительный альянс”, предложив 598,5 млн грн. В результате заключения дополнительных соглашений стоимость реконструкции выросла до 814,5 млн грн.

Виталий Кличко 7 октября 2019 года своим распоряжением переутвердил проект реконструкции и увеличил сметную стоимость работ до 1,05 млрд грн.

По словам Поворозника, по состоянию на 1 января 2020 года общие расходы на реконструкцию развязки достигли 856 млн грн. Открытая в декабре эстакада для проезда автомобилей между улицами Гетьмана и Довженко – это незавершенная первая очередь реконструкции Шулявского путепровода.

По материалам Економічна Правда
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