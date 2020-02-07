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Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для министров (инфографика)

Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для министров (инфографика)

Уровень выплат (зарплат, премий и надбавок) украинским топ-чиновников в среднем должен составлять 31 609 грн.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

“В конце 2019 г. украинские министры и их замы получили предновогодние премии и надбавки в размере нескольких сотен процентов от оклада. Эта тема вызвала немалый общественный резонанс и дискуссии. С одной стороны, в качестве основного аргумента в пользу высоких зарплат чиновников звучал тезис о том, что чиновник, чтобы работать эффективно, должен получать много. С другой стороны, противники высоких зарплат чиновников считают, что критерием деятельности госслужащего должна быть реальная эффективность его работы”, – говорится в исследовании.

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Как отмечается, сами чиновники намекают на то, что нельзя иметь честное, некоррумпированное и эффективное государство, пока чиновники получают мизерные зарплаты. А значительная часть населения считает несправедливыми зарплаты чиновников, в сотни раз превышающие зарплаты рядовых граждан.

Как показывают результаты опроса:

  • 79% считают, что выплаты чиновникам, намного превышающие средние по стране, не способны полностью предотвратить коррупцию;
  • 10% – противоположной точки зрения.

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инфографика: rb.com.ua

По оценке украинцев, уровень выплат (зарплат, премий и надбавок):

  • в среднем должен составлять 31 609 грн – достаточно для украинских топ-чиновников, чтобы полностью предотвратить коррупцию;
  • 25 334 грн – достаточный уровень для народных избранников.


инфографика: rb.com.ua

Справка Finance.ua:

  • Доходы министров правительства Алексея Гончарука в 2-5 раз выше доходов министров предыдущего правительства. В декабре 2019 года министрам и заместителям в правительстве Гончарука начислено от 70 тыс. до 220 тыс. грн.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.
  • Зарплата министра, заместителя министра, других чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат.

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По материалам Finance.UA
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