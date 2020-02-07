Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для министров (инфографика)

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Уровень выплат (зарплат, премий и надбавок) украинским топ-чиновников в среднем должен составлять 31 609 грн.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
“В конце 2019 г. украинские министры и их замы получили предновогодние премии и надбавки в размере нескольких сотен процентов от оклада. Эта тема вызвала немалый общественный резонанс и дискуссии. С одной стороны, в качестве основного аргумента в пользу высоких зарплат чиновников звучал тезис о том, что чиновник, чтобы работать эффективно, должен получать много. С другой стороны, противники высоких зарплат чиновников считают, что критерием деятельности госслужащего должна быть реальная эффективность его работы”, – говорится в исследовании.
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Как отмечается, сами чиновники намекают на то, что нельзя иметь честное, некоррумпированное и эффективное государство, пока чиновники получают мизерные зарплаты. А значительная часть населения считает несправедливыми зарплаты чиновников, в сотни раз превышающие зарплаты рядовых граждан.
Как показывают результаты опроса:
инфографика: rb.com.ua
По оценке украинцев, уровень выплат (зарплат, премий и надбавок):
инфографика: rb.com.ua
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