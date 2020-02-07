Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий для разных категорий (инфографика)

По состоянию на первое января 2020 года в Украине 11,3 миллиона пенсионеров, из них 2,6 миллиона продолжают работать. Средний размер пенсионных выплат составляет 3082,98 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на странице в FACEBOOK.

Пенсии по категориям и размеру распределяются следующим образом:

по возрасту (с учетом страхового стажа) – 3064 грн, 75,4% пенсионеров;

по инвалидности – 2641 грн, 12,8% от общего количества получателей выплат;

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в случае потери кормильца – 2916 грн, 5,7% пенсионеров;

по выслуге лет – 4500 грн, 5,4% пенсионеров;

социальные пенсии (минимальные выплаты по старости тем, кто не имеет стажа) – 1644 грн, 0,7% пенсионеров.



Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Справка Finance.ua:

Минимальная пенсия по возрасту у лиц, которые достигли возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет страхового стажа, с 1 января 2020 года составляет 1889 грн.

С 1 июня 2020 года минимальная пенсия вырастет на 74 грн (4,5%) и составит 1712 гривен. Следующее увеличение произойдет 1 декабря – пенсия увеличится еще на 57 грн (3,3%).

По данным ПФУ , получают выплаты: до 1500 грн получают 0,7% пенсионеров, от 1501 грн до 2000 грн – 34,8%, от 2001 грн до 3000 грн – 34,2%, от 3001 грн до 4000 грн – 12,4%, от 4001 грн до 5000 грн – 6,3%, от 5001 грн до 10000 грн – 9,3%.

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