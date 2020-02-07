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В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10% с нынешних 20-24%, если Нацбанк выполнит свои планы по снижению учетной ставки до 7% к концу 2020 года.
Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.
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По оценкам Льва Парцхаладзе, чтобы удовлетворить потребность – около 6 млн граждан, в Украине необходимо построить еще 2 млрд кв. м.
“Спасение – это ипотечное кредитование. Но у нас сегодня ипотека под 20-24% годовых, это практически невозможно. Кто берет, себя загоняет в долги”, – подчеркнул он.
Что необходимо для снижения ставок по ипотеке:
По словам Парцхаладзе, это не идеальная ситуация, как в некоторых европейских странах, но этого уже достаточно, чтобы люди могли это делать.
Лев Парцхаладзе считает, что после снижения ставок по ипотеке в Украине до 10%, на 30-40% увеличится строительство жилья.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие из них мы собрали в специальном сервисе.
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