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В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10%

В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10%

В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10% с нынешних 20-24%, если Нацбанк выполнит свои планы по снижению учетной ставки до 7% к концу 2020 года.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

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По оценкам Льва Парцхаладзе, чтобы удовлетворить потребность – около 6 млн граждан, в Украине необходимо построить еще 2 млрд кв. м.

“Спасение – это ипотечное кредитование. Но у нас сегодня ипотека под 20-24% годовых, это практически невозможно. Кто берет, себя загоняет в долги”, – подчеркнул он.

Что необходимо для снижения ставок по ипотеке:

  • снизить учетную ставку Нацбанка;
  • она уже сдвинулась, обещают ее до 7-8% опустить. Соответственно, ипотека может быть в районе 10%.

По словам Парцхаладзе, это не идеальная ситуация, как в некоторых европейских странах, но этого уже достаточно, чтобы люди могли это делать.

Лев Парцхаладзе считает, что после снижения ставок по ипотеке в Украине до 10%, на 30-40% увеличится строительство жилья.

Справка Finance.ua:

  • Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2020 года.
  • Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что 2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. По ее словам, задача на 2020 год – гривневые ипотеки под 14-15%.
  • Ощадбанк обновляет программы ипотечного кредитования. Как сообщили в прессслужбе банка, в ближайшее время Ощадбанк предложит ипотечные программы от 15,99%.

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По материалам tid.com.ua
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