День финансов, 9 января: бесплатная оценка недвижимости, проект "Закона о труде", старт декларационной кампании

Четверг, 9 января. О доходах и расходах.

На сайте ВР опубликовали проект “Закона о труде”. В законопроект “О труде” дополнительно включено регулирование некоторых вопросов. Например, в новом документе определили понятие трудовых отношений, урегулировали гибкие формы организации труда, усилили защиту прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы и т.д. Также, согласно проекту закона, планируют отменить индексацию зарплаты.

В то же время штрафы за неоформленного работника вырастут. В 2020 году за неправильно оформленного работника работодателям придется заплатить штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы – 141 690 гривен. Такой штраф будет наложен на работодателя за фактический допуск сотрудника к работе без оформления трудового договора.

🔥 Finance.ua обновил “Рейтинг микрофинансовых организаций Украины”. 🏆 В нем оцениваем удобство и качество обслуживания в МФО. Этот рейтинг сделали потому, что онлайн-кредиты стали довольно популярной услугой. Клиент оформляет кредит, не выходя из дома, и получает деньги в течение нескольких минут. Поэтому мы и сравнили 59 организаций, а также определили лидеров.

В Украине стартовала декларационная кампания. Государственная налоговая служба Украины напомнила, что с начала 2020 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2019 года. Национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало видео с новыми и важными аспектами декларирования.

Изменения в законе о РРО. Кабмин предлагает изменить порядок применения РРО в сфере торговли, общественного питания и смягчить ответственность субъектов хозяйствования за нарушение его использования. Авторы законопроекта объясняют изменения тем, что безопасность и надежность функционирования программных РРО не зависит от бизнеса, а является исключительно ответственностью контролирующих органов.

Бесплатная оценка недвижимости. В Украине начала действовать упрощенная модель оценки недвижимости. Это значит, что субъект самостоятельно и бесплатно сможет получить оценку недвижимости. Если возникнет несогласие со стоимостью, которая была определена автоматически, то будет возможность обратиться к оценщику.

Суды с ПриватБанком. Хозяйственный суд г. Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров ПриватБанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Кроме того, первичный профсоюз работников ПриватБанка подал иск против наблюдательного совета банка, в котором требует увольнения действующего председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла с должности.

Игра “Ближе к клиенту”. Сотрудники нашей компании поучаствовали в уникальной игре по финансовой грамотности “Ближе к клиенту”, они стали участниками команд кредитного и инвестиционного направления. Задание кредитных команд: взять максимально большую сумму кредитов и потратить на это минимум денег. Задание инвестиционных команд: найти прибыльные пути инвестирования денег и получить максимальную эффективность от вложений. Что из этого получилось, смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале 👉