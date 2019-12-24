Главу Приватбанка хотят уволить через суд

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Первичный профсоюз работников ПриватБанка подал иск против наблюдательного совета банка, в котором требует увольнения действующего председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла с должности.
Соответствующий иск подали в Печерский суд Киева, а сам суд открыл производство по этому делу 23 декабря, сообщает Finbalance.
В частности, в иске профсоюз требует обжаловать «бездействие» наблюдательного совета ПриватБанка и разорвать контракт с Кумханзлом. Среди ответчиков по делу — Министерство финансов и Кабинет Министров Украины. Также в производстве фигурирует национальный банк и Генеральная прокуратура.
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Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров Украины относительно неправомерности национализации Приватбанка.
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