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Главу Приватбанка хотят уволить через суд

Главу Приватбанка хотят уволить через суд

Первичный профсоюз работников ПриватБанка подал иск против наблюдательного совета банка, в котором требует увольнения действующего председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла с должности.

Соответствующий иск подали в Печерский суд Киева, а сам суд открыл производство по этому делу 23 декабря, сообщает Finbalance.

В частности, в иске профсоюз требует обжаловать «бездействие» наблюдательного совета ПриватБанка и разорвать контракт с Кумханзлом. Среди ответчиков по делу — Министерство финансов и Кабинет Министров Украины. Также в производстве фигурирует национальный банк и Генеральная прокуратура.

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Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров Украины относительно неправомерности национализации Приватбанка.

По материалам hromadske.tv
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