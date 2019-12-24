Индексацию зарплаты хотят отменить

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В зарегистрированном Верховной Радой законопроекте “О труде” № 2708 предлагают отменить индексацию заработных плат украинцев.
Об этом свидетельствуют данные сравнительной таблицы к проекту Закона.
Кабмин, который является инициатором документа, указывает на исключение из объектов индексации в Законе “Об индексации денежных доходов населения” заработной платы (денежного обеспечения).
Отмечается, что защита от инфляционного обесценения заработной платы будет осуществляться через повышение минимальной заработной платы и путем повышения заработной платы по результатам переговоров сторон трудовых отношений.
Читайте также: В Украине снизили штрафы за нарушение трудового законодательства
Изменен и пункт “Источники средств на проведение индексации денежных доходов населения”. Индексация выплат, производимых согласно законодательству об общеобязательном государственном социальном страховании, прочих видов социальной помощи осуществляется соответственно за счет фондов общеобязательного государственного социального страхования, а также за счет Государственного бюджета Украины.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде хотят повысить штрафы пешеходам3 ч. назад - 800 6
Окончательная редакция законопроекта о рынке земли: что изменилосьВчера, 17:08 - 3205 6
Нардепы предлагают установить новый налог для игорного бизнесаВчера, 20:47 - 1506 5
Угроз падения гривны нет — НацбанкВчера, 21:00 - 2174 5
На дороги потратят рекордные деньги: какие трассы отремонтируют в 2020 годуВчера, 19:01 - 2696 2
Госслужащим изменили условия оплаты трудаВчера, 16:36 - 10617
Изменена ставка сборов за первую госрегистрацию легкового автоВчера, 18:31 - 10399 2
Окончательная редакция законопроекта о рынке земли: что изменилосьВчера, 17:08 - 3205 6
На дороги потратят рекордные деньги: какие трассы отремонтируют в 2020 годуВчера, 19:01 - 2696 2
День финансов, 8 января: об IT-налоге, повышении пенсионного возраста, ипотеке под 14-15%Вчера, 17:55 - 2570
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)Вчера, 12:10 - 654 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 7229 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3129 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3001 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2351 1