0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 811 0

Индексацию зарплаты хотят отменить

Индексацию зарплаты хотят отменить

В зарегистрированном Верховной Радой законопроекте “О труде” № 2708 предлагают отменить индексацию заработных плат украинцев.

Об этом свидетельствуют данные сравнительной таблицы к проекту Закона.

Кабмин, который является инициатором документа, указывает на исключение из объектов индексации в Законе “Об индексации денежных доходов населения” заработной платы (денежного обеспечения).

Отмечается, что защита от инфляционного обесценения заработной платы будет осуществляться через повышение минимальной заработной платы и путем повышения заработной платы по результатам переговоров сторон трудовых отношений.

Читайте также: В Украине снизили штрафы за нарушение трудового законодательства

Изменен и пункт “Источники средств на проведение индексации денежных доходов населения”. Индексация выплат, производимых согласно законодательству об общеобязательном государственном социальном страховании, прочих видов социальной помощи осуществляется соответственно за счет фондов общеобязательного государственного социального страхования, а также за счет Государственного бюджета Украины.

Справка Finance.ua:

  • На сайте Верховной Рады опубликован проект “Закона о труде” №2708, которым вносятся изменения в некоторые кодексы и законы Украины.
  • Индексации подлежит заработная плата в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Часть заработной платы, превышающая размер прожиточного минимума, индексации не подлежит.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.