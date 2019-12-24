Индексацию зарплаты хотят отменить

В зарегистрированном Верховной Радой законопроекте “О труде” № 2708 предлагают отменить индексацию заработных плат украинцев.

Об этом свидетельствуют данные сравнительной таблицы к проекту Закона.

Кабмин, который является инициатором документа, указывает на исключение из объектов индексации в Законе “Об индексации денежных доходов населения” заработной платы (денежного обеспечения).

Отмечается, что защита от инфляционного обесценения заработной платы будет осуществляться через повышение минимальной заработной платы и путем повышения заработной платы по результатам переговоров сторон трудовых отношений.

Читайте также: В Украине снизили штрафы за нарушение трудового законодательства

Изменен и пункт “Источники средств на проведение индексации денежных доходов населения”. Индексация выплат, производимых согласно законодательству об общеобязательном государственном социальном страховании, прочих видов социальной помощи осуществляется соответственно за счет фондов общеобязательного государственного социального страхования, а также за счет Государственного бюджета Украины.

Справка Finance.ua:

На сайте Верховной Рады опубликован проект “Закона о труде” №2708, которым вносятся изменения в некоторые кодексы и законы Украины.

Индексации подлежит заработная плата в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Часть заработной платы, превышающая размер прожиточного минимума, индексации не подлежит.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.