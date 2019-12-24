Сколько придется заплатить за неправильно оформленного работника

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За неправильно оформленного работника работодателям придется заплатить штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы – 141 690 гривен.
Об этом сообщает Управление гоструда в Хмельницкой области.
Такой штраф будет наложен на работодателя за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса.
Как оформляются трудовые отношения:
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