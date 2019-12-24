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Сколько придется заплатить за неправильно оформленного работника

Сколько придется заплатить за неправильно оформленного работника

За неправильно оформленного работника работодателям придется заплатить штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы – 141 690 гривен.

Об этом сообщает Управление гоструда в Хмельницкой области.

Такой штраф будет наложен на работодателя за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса.

Как оформляются трудовые отношения:

  • заключение трудового договора работодателя с работником;
  • оформление трудового договора приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа;
  • уведомление центрального органа исполнительной власти по решению вопросов по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование о принятии сотрудника на работу.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада Украины приняла законопроект №1233, предусматривающий снижение штрафов за нарушение трудового законодательства.
  • 88% украинцев имели проблемы с трудоустройством, что свидетельствует об обострении проблемы поиска работы – опрос.

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По материалам Finance.UA
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