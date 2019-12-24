В Украине стартовала декларационная кампания

С начала 2020 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2019 года.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Способы подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах (далее – декларация):

лично или уполномоченным на это лицом;

отправить по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения;

в электронной форме с соблюдением требований законов в отношении электронного документооборота.

Предельный срок подачи декларации за отчетный 2019 год – 30 апреля 2020 года. При отправке по почте – не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока.

Обязанность подавать декларации возникает при получении:

доходов от других физлиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых лиц (налоговых агентов);

доходов от налоговых агентов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но которые не освобождены от налогообложения;

иностранного дохода;

в других предусмотренных Кодексом случаях.

Новые и важные аспекты кампании декларирования 2020 года содержатся в видео Национального агентства по предупреждению коррупции.