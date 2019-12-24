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В Украине стартовала декларационная кампания

В Украине стартовала декларационная кампания

С начала 2020 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2019 года.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Способы подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах (далее – декларация):

  • лично или уполномоченным на это лицом;
  • отправить по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения;
  • в электронной форме с соблюдением требований законов в отношении электронного документооборота.

Предельный срок подачи декларации за отчетный 2019 год – 30 апреля 2020 года. При отправке по почте – не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока.

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Обязанность подавать декларации возникает при получении:

  • доходов от других физлиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых лиц (налоговых агентов);
  • доходов от налоговых агентов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но которые не освобождены от налогообложения;
  • иностранного дохода;
  • в других предусмотренных Кодексом случаях.

Новые и важные аспекты кампании декларирования 2020 года содержатся в видео Национального агентства по предупреждению коррупции.

По материалам Finance.UA
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