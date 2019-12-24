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Кабмин предлагает внести изменения в закон о РРО

Кабмин предлагает внести изменения в закон о РРО

Кабинет Министров Украины предлагает изменить порядок применения РРО в сфере торговли, общественного питания и смягчить ответственность субъектов хозяйствования за нарушение его использования.

Об этом свидетельствует зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №2711.

Что хотят изменить:

  • ввести возможность формирования и передачи фискальных отчетов и электронных фискальных отчетных чеков с РРО в автоматическом режиме;
  • документальные проверки соблюдения физическими лицами требований законодательства проводить в зависимости от степени риска. Перечень рисков устанавливается центральным органом исполнительной власти;
  • фактические проверки проводить на основаниях, которые определены Налоговым кодексом Украины;
  • применять штрафы при проверке, если обнаружено несоответствие суммы наличных средств сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, более чем на 20% (ранее – 10%) размера минимальной заработной платы;
  • отменить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов в случае, если контрольная лента не создана в электронной форме на программных РРО, а также в случае непредставления в контролирующие органы отчетности по программным РРО;

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  • установить штраф в размере пяти необлагаемых минимумов доходов граждан – в случае проведения расчетных операций через РРО без использования режима программирования наименования неподакцизного товара или услуги, цены такого товара (услуги) и учета их количества.

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“Поскольку безопасность и надежность функционирования программных РРО не зависит от бизнеса, а является исключительно ответственностью контролирующих органов, существует необходимость смягчения ответственности за нарушения в сфере использования РРО”, – отмечают авторы законопроекта.

Справка Finance.ua:

  • 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, которые предусматривают применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).
  • С 1 октября 2020 года покупатели, оплатив товар или услугу более 850 грн, смогут оспаривать чеки, выданные им с нарушениями.
По материалам Finance.UA
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