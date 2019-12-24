Кабмин предлагает внести изменения в закон о РРО

Кабинет Министров Украины предлагает изменить порядок применения РРО в сфере торговли, общественного питания и смягчить ответственность субъектов хозяйствования за нарушение его использования.

Об этом свидетельствует зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №2711.

Что хотят изменить:

ввести возможность формирования и передачи фискальных отчетов и электронных фискальных отчетных чеков с РРО в автоматическом режиме;

документальные проверки соблюдения физическими лицами требований законодательства проводить в зависимости от степени риска. Перечень рисков устанавливается центральным органом исполнительной власти;

фактические проверки проводить на основаниях, которые определены Налоговым кодексом Украины;

применять штрафы при проверке, если обнаружено несоответствие суммы наличных средств сумме средств, указанной в дневном отчете РРО , более чем на 20% (ранее – 10%) размера минимальной заработной платы;

отменить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов в случае, если контрольная лента не создана в электронной форме на программных РРО , а также в случае непредставления в контролирующие органы отчетности по программным РРО ;

установить штраф в размере пяти необлагаемых минимумов доходов граждан – в случае проведения расчетных операций через РРО без использования режима программирования наименования неподакцизного товара или услуги, цены такого товара (услуги) и учета их количества.

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“Поскольку безопасность и надежность функционирования программных РРО не зависит от бизнеса, а является исключительно ответственностью контролирующих органов, существует необходимость смягчения ответственности за нарушения в сфере использования РРО”, – отмечают авторы законопроекта.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, которые предусматривают применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).