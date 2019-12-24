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Украинцам представили проект "Закона о труде"

Украинцам представили проект "Закона о труде"

На сайте Верховной Рады опубликовали проект “Закона о труде” №2708, которым вносятся изменения в некоторые кодексы и законы Украины.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Инициатором законопроекта указан премьер-министр Алексей Гончарук.

По сравнению с действующим трудовым законодательством в законопроект “О труде” дополнительно включено регулирование следующих вопросов:

  • порядок заключения обязательного письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;
  • определение на законодательном уровне понятия трудовых отношений и признаков их наличия;
  • урегулирование гибких форм организации труда, надомной, дистанционной работы и труда домашних работников;

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  • выплата денежной компенсации за каждый день уменьшения срока предупреждения при расторжении трудового договора;
  • усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы;
  • внедрение новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности на основе процедур медиации;
  • нормирование процедуры организации и проведения забастовок, распространение норм коллективных договоров и соглашений.

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В частности, в Семейном кодексе предлагается добавить пункт: “Каждый из родителей ребенка в возрасте до 3-х лет, который работает по трудовому договору, обязан использовать часть отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста продолжительностью не менее 1 месяца”.

Что это даст:

  • субъекты хозяйствования – работодатели получат возможность более эффективно осуществлять кадровую политику и минимизировать бюрократические препятствия, связанные с организацией трудовых отношений;
  • улучшение бизнес-среды окажет положительное воздействие на возможности для граждан находить подходящую работу, а внедрение механизмов защиты от увольнения повысит уровень защищенности от неожиданной потери работы;
  • сокращение среднего срока поиска новой легальной работы с 3,6 до 2 месяцев, уровня безработицы с 9,6% до 5%, с одновременным увеличением уровня занятости трудоспособного населения с 66% до 70%.

Справка Finance.ua:

  • В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2584 “О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для увольнения”.
  • Кабинет министров поддержал инициативу внедрению электронных трудовых книжек.
  • 13 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №1233, предусматривающий снижение штрафов за нарушение трудового законодательства.

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По материалам Finance.UA
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