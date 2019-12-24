Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка оспаривают в суде его национализацию

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
2 января Хозяйственный суд. Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров ПриватБанка (Александра Дубилета, Тимура Новикова, Олега Гороховского и т.д.) о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка.
Об этом сообщает Finbalance.
С аналогичными исками в Хозсуд г. Киева в конце декабря 2019 года обратились и другие бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, которые также владели миноритарными пакетами акций финучреждения, – экс-первый заместитель главы правления Владимир Яценко (0,3229%), экс-заместитель главы правления Татьяна Гурьева (0,2422%), экс-заместитель главы правления Людмила Шмальченко (0,1614%) и др.
Как следует из судебных материалов, бывшие руководители ПриватБанка в судебном порядке оспаривают в т.ч. операцию bail-in – принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации ПриватБанка, а затем в конце концов со всеми “старыми” акциями банка (всего – 100%) были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн.
В 2017-2018 годах указанные экс-топы ПриватБанка уже обращались с исками к государству в Печерский райсуд г. Киева, однако тогда этот суд отказался рассматривать соответствующие исковые заявления, в т.ч. высказав мнение, что такие споры – это компетенция судов хозяйственной юрисдикции.
Как свидетельствуют судебные материалы, в декабре 2019 года по искам к ПриватБанку и Министерству финансов в Хозсуд г. Киева обратились также ряд компаний, средства которых тоже попали под bail-in. Речь идет, в частности, об ООО “Финансовая компания “Финилон”, ООО “Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн”, ООО “Партнер-Экспо”, ООО “КС Групп”, ООО “Реватис”, ООО “Сонго”, ООО “Управляющий администратор пенсионных фондов “Паритет”, Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Veliona Trading LTD, Hetterington Group LTD, Saviento Investments LTD, Birgminton Investing Inc и др.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минцифры предлагает ввести IT-налогВчера, 14:01 - 5923 21
В Укрзализныце подсчитали, сколько убытков компании нанесли пассажирские перевозкиВчера, 14:43 - 1129 15
Окончательная редакция законопроекта о рынке земли: что изменилосьВчера, 17:08 - 2582 6
Нардепы предлагают установить новый налог для игорного бизнесаВчера, 20:47 - 1131 4
Угроз падения гривны нет — НацбанкВчера, 21:00 - 1540 3
Госслужащим изменили условия оплаты трудаВчера, 16:36 - 9646
Изменена ставка сборов за первую госрегистрацию легкового автоВчера, 18:31 - 8902 2
Минцифры предлагает ввести IT-налогВчера, 14:01 - 5923 21
Окончательная редакция законопроекта о рынке земли: что изменилосьВчера, 17:08 - 2582 6
На дороги потратят рекордные деньги: какие трассы отремонтируют в 2020 годуВчера, 19:01 - 2456
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)Вчера, 12:10 - 573 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 7150 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3108 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2985 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2336 1