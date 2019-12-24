Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка оспаривают в суде его национализацию

2 января Хозяйственный суд. Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров ПриватБанка (Александра Дубилета, Тимура Новикова, Олега Гороховского и т.д.) о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка.

Об этом сообщает Finbalance .

С аналогичными исками в Хозсуд г. Киева в конце декабря 2019 года обратились и другие бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, которые также владели миноритарными пакетами акций финучреждения, – экс-первый заместитель главы правления Владимир Яценко (0,3229%), экс-заместитель главы правления Татьяна Гурьева (0,2422%), экс-заместитель главы правления Людмила Шмальченко (0,1614%) и др.

Как следует из судебных материалов, бывшие руководители ПриватБанка в судебном порядке оспаривают в т.ч. операцию bail-in – принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации ПриватБанка, а затем в конце концов со всеми “старыми” акциями банка (всего – 100%) были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн.

В 2017-2018 годах указанные экс-топы ПриватБанка уже обращались с исками к государству в Печерский райсуд г. Киева, однако тогда этот суд отказался рассматривать соответствующие исковые заявления, в т.ч. высказав мнение, что такие споры – это компетенция судов хозяйственной юрисдикции.

Как свидетельствуют судебные материалы, в декабре 2019 года по искам к ПриватБанку и Министерству финансов в Хозсуд г. Киева обратились также ряд компаний, средства которых тоже попали под bail-in. Речь идет, в частности, об ООО “Финансовая компания “Финилон”, ООО “Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн”, ООО “Партнер-Экспо”, ООО “КС Групп”, ООО “Реватис”, ООО “Сонго”, ООО “Управляющий администратор пенсионных фондов “Паритет”, Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Veliona Trading LTD, Hetterington Group LTD, Saviento Investments LTD, Birgminton Investing Inc и др.