Оценку объекта недвижимости можно получить бесплатно

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В Украине действует упрощенная модель оценки недвижимости: отныне субъект самостоятельно и бесплатно получает оценку недвижимости.
Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков ГНС.
Что изменилось:
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Все данные об объекте недвижимости и его стоимость автоматически публикуются в режиме открытого, прямого несанкционированного доступа с возможностью загрузки (кроме сведений, составляющих персональные данные заказчика отчета и/или собственника имущества).
Стоимость: доступ, внесение, проверка информации из Единой электронной базы, а также формирование е-справок об ожидаемой стоимости объекта недвижимости производятся бесплатно.
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