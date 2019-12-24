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Оценку объекта недвижимости можно получить бесплатно

Оценку объекта недвижимости можно получить бесплатно

В Украине действует упрощенная модель оценки недвижимости: отныне субъект самостоятельно и бесплатно получает оценку недвижимости.

Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков ГНС.

Что изменилось:

  • отменена необходимость уплаты средств за формирование справок и отчетов об оценке объектов недвижимости в пользу частных е-площадок;
  • вводится новая, упрощенная модель оценки недвижимости: любое лицо может получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить сделку;
  • в случае несогласия со стоимостью объекта недвижимого имущества, определенной модулем автоматически, лицо имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности (оценщику) и произвести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе данных отчетов об оценке.

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Все данные об объекте недвижимости и его стоимость автоматически публикуются в режиме открытого, прямого несанкционированного доступа с возможностью загрузки (кроме сведений, составляющих персональные данные заказчика отчета и/или собственника имущества).

Стоимость: доступ, внесение, проверка информации из Единой электронной базы, а также формирование е-справок об ожидаемой стоимости объекта недвижимости производятся бесплатно.

Справка Finance.ua:

  • Ранее при покупке или продаже недвижимости каждое физическое лицо приносило к нотариусу справку оценки стоимости недвижимости из Единой базы. Авторизованные Фондом госимущества электронные площадки за свои “услуги” взимали с оценщиков (регистрация отчета) и нотариусов (проверка регистрации) по 680-1800 грн.
  • 26 декабря Владимир Зеленский подписал закон “Об аренде государственного и коммунального имущества” № 157-IX, которым “упрощается:https://news.finance.ua/ua/news/-/462648/zelenskyj-pidpysav-zakon-pro-sproshhennya-orendy-derzhmajna аренда госимущества.

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По материалам Finance.UA
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