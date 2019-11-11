День финансов, 14 ноября: про основные цифры бюджета-2020, зарплаты «в конверте», жалобу ПриватБанка

Четверг, 14 ноября. Что подготовили в бюджете на следующий год, и сколько украинцев получают зарплату «в конверте».

Бюджет на 2020 год: основные цифры. Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2020 год во втором чтении. За соответствующее решение 14 ноября проголосовали 279 депутатов. Согласно проекту госбюджета на следующий год, предлагается установить минимальную зарплату на уровне 4723 грн. Минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.

Курс доллара для бюджета. Согласно проекту бюджета на 2020 год, заложен курс доллара 27 грн/$. По оценкам Кабмина, именно столько в среднем будет стоить американский доллар. Напомним, Finance.ua раньше писал, что, по оценкам букмекеров, курс гривны к доллару США в следующем году начнет расти.

Зарплаты в «тени». В Украине 13% работников получали в течение последнего года зарплату «в конверте». Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг.. Чаще о получении зарплаты «в конверте» указывали молодежь и люди среднего возраста, желающие иметь свое дело и занятые в частной сфере.

Позиция НБУ о выдаче стабкредита «ВиЭйБи Банку». Национальный банк Украины соблюдал процедуры выдачи стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банку», предназначенного для выплаты средств вкладчикам финучреждения, и не установил нецелевого использования этих средств. Ранее, 12 ноября, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура в ходе следственных действий в “Райффайзен Банке” задержали семь человек – бывших и действующих должностных лиц Национального банка.

Немного больше о бизнесменах-должниках Нацбанка. На начало ноября 2019 года общий долг неплатежеспособных банков перед НБУ по кредитам рефинансирования – около 46 млрд грн с учетом процентов. Крупнейшими должниками НБУ являются Олег Бахматюк, Дмитрий Фирташ, и Игорь Коломойский. Больше о крупнейших должниках НБУ.

В продолжение темы должников — Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел законопроект №2133, который предлагает усовершенствовать механизм правоотношений должников и коллекторских компаний. Среди прочего, например, предлагается запретить представителям коллекторских компаний беспокоить должника, членов его семьи в рабочие дни в период с 20:00 до 9:00, а также в выходные и нерабочие дни.

Финишная прямая видеофиксации. Министерство внутренних дел Украины заявило, что подготовка к запуску автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах вышла на финишную прямую. Ориентировочные сроки запуска — конец весны, затем конец текущего года. Заместитель главы МВД Антон Геращенко перечислил, какие именно нарушения ПДД будет фиксировать система автоматической видеофиксации.

Жалоба ПриватБанка. ПриватБанк подает кассационную жалобу на решение Северного апелляционного хозсуда, которым признаны недействительными условия кредитных договоров с компаниями Коломойского. Как говорится в заявлении пресс-службы банка, еще до национализации ПриватБанка в декабре 2016 года банк предоставлял кредиты связанным с бывшими владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне.

Google и банковские счета. Компания Google готовится выйти на рынок финуслуг, предложив в скором времени пользователям ее сервисов возможность открытия банковских счетов, сообщает The Wall Street Journal. Проект с кодовым названием Cache, как ожидается, будет запущен в следующем году.