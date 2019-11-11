Стало известно, сколько украинцев получают зарплату «в конверте» (инфографика)

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В Украине 13% работников получали в течение последнего года зарплату «в конверте».
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг.
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“Чаще о получении зарплаты «в конверте» указывали молодежь и люди среднего возраста, желающие иметь свое дело и занятые в частной сфере”, – говорится в исследовании.
Согласно результатам исследования:
Знают ли украинцы, какую сумму налогов платят при получении зарплаты:
“Более знакомы с величиной налогов – младшие и люди среднего возраста, с высоким уровнем доходов, предприниматели и те, кто желает иметь свое дело”, – отмечается в исследовании.
За нарушение трудового законодательства юридические и физические лица – предприниматели, использующие наемный труд, несут финансовую ответственность в размере 30 минимальных зарплат (125 190 грн) за каждого работника за следующие нарушения:
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