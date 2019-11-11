Стало известно, сколько украинцев получают зарплату «в конверте» (инфографика)

В Украине 13% работников получали в течение последнего года зарплату «в конверте».

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг.

Читайте также: Зарплаты в конвертах: статистика по Украине за 2017-2018 гг.

“Чаще о получении зарплаты «в конверте» указывали молодежь и люди среднего возраста, желающие иметь свое дело и занятые в частной сфере”, – говорится в исследовании.

Согласно результатам исследования:

13% опрошенных получали зарплату «в конверте»;

85% – не имели такого опыта;

2% – не ответили на вопрос.

Знают ли украинцы, какую сумму налогов платят при получении зарплаты:

половина опрошенных знают сумму налогов, которую платят государству ежемесячно при получении зарплаты/прибыли;

почти 30% – не знают;

каждый пятый указал, что не получает зарплаты/прибыли.

“Более знакомы с величиной налогов – младшие и люди среднего возраста, с высоким уровнем доходов, предприниматели и те, кто желает иметь свое дело”, – отмечается в исследовании.

Справка Finance.ua:

За нарушение трудового законодательства юридические и физические лица – предприниматели, использующие наемный труд, несут финансовую ответственность в размере 30 минимальных зарплат (125 190 грн) за каждого работника за следующие нарушения:

фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора;

оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время;

выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.