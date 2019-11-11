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Стало известно, сколько украинцев получают зарплату «в конверте» (инфографика)

Стало известно, сколько украинцев получают зарплату «в конверте» (инфографика)

В Украине 13% работников получали в течение последнего года зарплату «в конверте».

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг.

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“Чаще о получении зарплаты «в конверте» указывали молодежь и люди среднего возраста, желающие иметь свое дело и занятые в частной сфере”, – говорится в исследовании.

Согласно результатам исследования:

  • 13% опрошенных получали зарплату «в конверте»;
  • 85% – не имели такого опыта;
  • 2% – не ответили на вопрос.

Знают ли украинцы, какую сумму налогов платят при получении зарплаты:

  • половина опрошенных знают сумму налогов, которую платят государству ежемесячно при получении зарплаты/прибыли;
  • почти 30% – не знают;
  • каждый пятый указал, что не получает зарплаты/прибыли.

“Более знакомы с величиной налогов – младшие и люди среднего возраста, с высоким уровнем доходов, предприниматели и те, кто желает иметь свое дело”, – отмечается в исследовании.

Справка Finance.ua:

За нарушение трудового законодательства юридические и физические лица – предприниматели, использующие наемный труд, несут финансовую ответственность в размере 30 минимальных зарплат (125 190 грн) за каждого работника за следующие нарушения:

  • фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора;
  • оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время;
  • выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса.

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По материалам Finance.UA
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