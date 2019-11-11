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Google выходит на новый рынок – займется открытием банковских счетов

Google выходит на новый рынок – займется открытием банковских счетов

Компания Google готовится выйти на рынок финуслуг, предложив в скором времени пользователям ее сервисов возможность открытия банковских счетов, сообщает The Wall Street Journal. Проект с кодовым названием Cache, как ожидается, будет запущен в следующем году. Партнерами компании в нем станут Citigroup и кредитный кооператив Стэнфордского университета, которые займутся обслуживанием банковских счетов.

Проект Google отводит главную роль финансовым партнерам. Именно на их плечи ляжет обеспечение необходимой инфраструктуры и комплаенса (организации согласованности в работе), заявил топ-менеджер компании Цезарь Сенгупта в интервью изданию. По его словам, в будущем участниками проекта могут стать и другие банки.

Более того, Google в таких планах вдохновляет опрос, проведенный консалтинговой компанией McKinsey & Co., который показал, что 58% респондентов готовы доверять финансовым продуктам компании.

По материалам УБР
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