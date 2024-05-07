Эксперт предупредил украинцев об отключении света — Finance.ua

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Эксперт предупредил украинцев об отключении света

Энергетика
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Эксперт предупредил украинцев об отключении света
Эксперт предупредил украинцев об отключении света
Украинцам следует быть готовыми к отключению света летом. Чаще всего потребление электроэнергии растет в июле и августе.
«Анализ потребления последних лет показывает, что летом, особенно в самые жаркие месяцы — июль и август, — потребление электроэнергии действительно растет на 20% или даже на 30%», — заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
При этом он отметил, что летом проблема дефицита электроэнергии будет достаточно серьезной, и он сомневается, что Украина справится самостоятельно с этой проблемой.
«Я уверен, что у нас будет дефицит электроэнергии и мы, возможно, даже придем к тому, что будем вынуждены отключать некоторые промышленные объекты, некоторые бизнес-объекты, хоть бы до населения не дошло, но не гарантирую, что и население не будут отключать в особо жаркие дни», — подытожил Попенко.
По материалам:
УНІАН
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