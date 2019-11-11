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НБУ сообщил свою позицию по нарушениям при выдаче стабкредита «ВиЭйБи Банку»

НБУ сообщил свою позицию по нарушениям при выдаче стабкредита «ВиЭйБи Банку»

Национальный банк Украины соблюдал процедуры выдачи стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банку», предназначенного для выплаты средств вкладчикам финучреждения, и не установил нецелевого использования этих средств.

Об этом говорится в комментарии НБУ в FACEBOOK.

Почему были выданы средства «ВиЭйБи Банку»

Национальный банк – кредитор последней инстанции для банков. Если банк исчерпал возможности пополнения ликвидности, он обращается в НБУ, чья задача в такой ситуации – обеспечить финансовую стабильность.

В 2014 году, когда Украину накрыл кризис, а возле банков стояли очереди вкладчиков, не возникало вопроса «выдавать рефинансирование или нет». Заемщики не могли обслуживать кредиты, а банки – вовремя возвращать депозиты. «ВиЭйБи Банк» – не исключение. В целом в 2014 году «ВиЭйБи Банк» получил кредиты на 3 млрд грн, в том числе в октябре – 1,2 млрд грн.

Какое было обеспечение по кредиту

В обеспечение владелец «ВиЭйБи Банка» Олег Бахматюк заключил с НБУ договор личного поручительства – лично поручился всеми доходами и имуществом. В НБУ имеются личные поручительства Бахматюка в целом на сумму 8,6 млрд грн.

Также подконтрольная ему «Станиславская торговая компания» предоставила в залог недвижимость в Ивано-Франковске. Независимый оценщик оценил ее в 1,2 млрд грн.

Были ли украдены средства из «ВиЭйБи Банка»?

Средства были направлены на выплату вкладчикам. Все средства были использованы на выплаты 80 тыс. вкладчикам в течение 18 дней. В среднем банк выплачивал ежедневно более 100 млн грн.

Что делает НБУ для возврата средств?

По двум своими банкам Олег Бахматюк задолжал 10,6 млрд грн Национальному банку. В НБУ есть личное поручительство Бахматюка на 8,6 млрд грн и имущественные поручительства его компаний о погашении этой задолженности.

Поскольку самостоятельно бизнесмен не перечислил ни копейки собственных средств на погашение своих долгов, Национальный банк с 2015 года подал более 50 исков в суды против него и его компаний.

Есть 19 судебных решений в пользу НБУ, которые вступили в законную силу в отношении «Финансовой инициативы», и ни одного решения, которое вступило в силу в отношении «ВиЭйБи Банка». Однако даже 19 побед не позволили пока обеспечить погашение долгов: реализация имущества Государственной исполнительной службой идет очень вяло.

Справка Finance.ua:

  • 12 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура в ходе следственных действий в “Райффайзен Банке” задержали семь человек – бывших и действующих должностных лиц Национального банка.
По материалам Finance.UA
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