НБУ сообщил свою позицию по нарушениям при выдаче стабкредита «ВиЭйБи Банку»

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Национальный банк Украины соблюдал процедуры выдачи стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банку», предназначенного для выплаты средств вкладчикам финучреждения, и не установил нецелевого использования этих средств.
Об этом говорится в комментарии НБУ в FACEBOOK.
Почему были выданы средства «ВиЭйБи Банку»
Национальный банк – кредитор последней инстанции для банков. Если банк исчерпал возможности пополнения ликвидности, он обращается в НБУ, чья задача в такой ситуации – обеспечить финансовую стабильность.
В 2014 году, когда Украину накрыл кризис, а возле банков стояли очереди вкладчиков, не возникало вопроса «выдавать рефинансирование или нет». Заемщики не могли обслуживать кредиты, а банки – вовремя возвращать депозиты. «ВиЭйБи Банк» – не исключение. В целом в 2014 году «ВиЭйБи Банк» получил кредиты на 3 млрд грн, в том числе в октябре – 1,2 млрд грн.
Какое было обеспечение по кредиту
В обеспечение владелец «ВиЭйБи Банка» Олег Бахматюк заключил с НБУ договор личного поручительства – лично поручился всеми доходами и имуществом. В НБУ имеются личные поручительства Бахматюка в целом на сумму 8,6 млрд грн.
Также подконтрольная ему «Станиславская торговая компания» предоставила в залог недвижимость в Ивано-Франковске. Независимый оценщик оценил ее в 1,2 млрд грн.
Были ли украдены средства из «ВиЭйБи Банка»?
Средства были направлены на выплату вкладчикам. Все средства были использованы на выплаты 80 тыс. вкладчикам в течение 18 дней. В среднем банк выплачивал ежедневно более 100 млн грн.
Что делает НБУ для возврата средств?
По двум своими банкам Олег Бахматюк задолжал 10,6 млрд грн Национальному банку. В НБУ есть личное поручительство Бахматюка на 8,6 млрд грн и имущественные поручительства его компаний о погашении этой задолженности.
Поскольку самостоятельно бизнесмен не перечислил ни копейки собственных средств на погашение своих долгов, Национальный банк с 2015 года подал более 50 исков в суды против него и его компаний.
Есть 19 судебных решений в пользу НБУ, которые вступили в законную силу в отношении «Финансовой инициативы», и ни одного решения, которое вступило в силу в отношении «ВиЭйБи Банка». Однако даже 19 побед не позволили пока обеспечить погашение долгов: реализация имущества Государственной исполнительной службой идет очень вяло.
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