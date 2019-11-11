Бизнесмены-должники Нацбанка: кто и сколько "одолжил"

На начало ноября 2019 года общий долг неплатежеспособных банков перед НБУ по кредитам рефинансирования – около 46 млрд грн с учетом процентов.

Об этом заявила пресс-служба Нацбанка Украины.

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Крупнейшими должниками НБУ стали:

Олег Бахматюк: два его банка, «ВиЄйБи Банк» и банк «Финансовая инициатива», задолжали НБУ 10,6 млрд грн;

Дмитрий Фирташ: банк «Надра» Дмитрия Фирташа имеет долг в 10,4 млрд грн;

Игорь Коломойский: задолженность Приватбанка – 7,7 млрд грн;

Константин Жеваго банк «Финансы и Кредит» – 6,7 млрд грн;

Николай Лагун: «Дельта Банк» – 5,8 млрд грн;

Леонид Климов: «Имэксбанк» – 3,3 млрд грн.

В НБУ отмечают, что активно работают над взысканием средств как с самих владельцев этих банков, так и с подконтрольных им компаний. Ведь они предоставили личные и имущественные поручительства, то есть гарантировали, что эти долги будут погашены.

Что делает НБУ для погашения этих долгов:

против Игоря Коломойского и его компании подано более 140 исков;

против Олега Бахматюка – более 50 исков;

против Константина Жеваго – 30 исков;

против Николая Лагуна – 10 исков;

против Леонида Климова – 7 исков.

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