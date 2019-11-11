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Бизнесмены-должники Нацбанка: кто и сколько "одолжил"

Бизнесмены-должники Нацбанка: кто и сколько "одолжил"

На начало ноября 2019 года общий долг неплатежеспособных банков перед НБУ по кредитам рефинансирования – около 46 млрд грн с учетом процентов.

Об этом заявила пресс-служба Нацбанка Украины.

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Крупнейшими должниками НБУ стали:

  • Олег Бахматюк: два его банка, «ВиЄйБи Банк» и банк «Финансовая инициатива», задолжали НБУ 10,6 млрд грн;
  • Дмитрий Фирташ: банк «Надра» Дмитрия Фирташа имеет долг в 10,4 млрд грн;
  • Игорь Коломойский: задолженность Приватбанка – 7,7 млрд грн;
  • Константин Жеваго банк «Финансы и Кредит» – 6,7 млрд грн;
  • Николай Лагун: «Дельта Банк» – 5,8 млрд грн;
  • Леонид Климов: «Имэксбанк» – 3,3 млрд грн.

В НБУ отмечают, что активно работают над взысканием средств как с самих владельцев этих банков, так и с подконтрольных им компаний. Ведь они предоставили личные и имущественные поручительства, то есть гарантировали, что эти долги будут погашены.

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Что делает НБУ для погашения этих долгов:

  • против Игоря Коломойского и его компании подано более 140 исков;
  • против Олега Бахматюка – более 50 исков;
  • против Константина Жеваго – 30 исков;
  • против Николая Лагуна – 10 исков;
  • против Леонида Климова – 7 исков.

Справка Finance.ua:

  • Швейцарский банк прогнозирует за следующие 5 лет рост в Украине количества миллионеров до 31 тысячи.
По материалам Finance.UA
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