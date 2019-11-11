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Какие нарушения ПДД будет распознавать система видеофиксации (инфографика)

Какие нарушения ПДД будет распознавать система видеофиксации (инфографика)

Министерство внутренних дел Украины заявило, что подготовка к запуску автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах вышла на финишную прямую. Ориентировочные сроки запуска — конец весны, затем конец текущего года.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко перечислил, какие именно нарушения ПДД будет фиксировать система автоматической видеофиксации.

На первом этапе запуска автоматической видеофиксации нарушений на дорогах Украины система будет распознавать нарушения скоростного режима. При этом водители смогут получить SMS-оповещение о превышении скорости на свой смартфон в случае регистрации в «Электронном кабинете водителя».

Система будет фиксировать такие нарушения:

  • пересечение двойной осевой;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора;
  • использование полосы общественного транспорта и т.д.

Карты для водителей

«Поначалу эта система будет работать на превышение скорости. После того программное обеспечение позволяет фиксировать проезд по двойной сплошной линии, проезд на красный свет светофора, и еще будет опция — это нарушение правил, например проезд по защищенной полосе общественного транспорта», — рассказал подробности чиновник.

Также в МВД работают над автоматическим распознаванием автомобилей, припаркованных с нарушениями.

В МВД рассчитали, что для начала работы системы необходимо установить 1776 камер, из которых 1187 камер на дорогах населенных пунктов и 589 камер на дорогах государственного значения. К установке камер фото- и видеофиксации в МВД хотят привлечь местные власти, также владельцев автомобильных дорог.

По материалам НВ
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