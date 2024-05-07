«єОселя»: как воспользоваться программой ипотечного кредитования — Finance.ua

«єОселя»: как воспользоваться программой ипотечного кредитования Сегодня 09:02 — Личные финансы

«єОселя»: как воспользоваться программой ипотечного кредитования

Учитывая то, что многие украинцы потеряли свой дом или были вынуждены переместиться в более безопасные регионы, для многих стал актуальным вопрос исследования льготных условий кредитования. Поэтому специалисты Юридического справочника ВПЛ помогли разбираться, как воспользоваться программой ипотечного кредитования «єОселя».

«єОселя» — это государственная программа кредитования жилья под фиксированный процент, размер которого варьируется в зависимости от принадлежности заявителей к определенной льготной категории.

Так, сейчас воспользоваться программой могут под:

3% годовых:

военные и силовики, которые в результате ранения во время боевых задач получили I-II группу инвалидности и потеряли свою должность;

медицинские (специалисты и профессионалы), педагогические и научные (научно-педагогические) работники учреждений государственной или коммунальной формы собственности.



7% годовых:

ветераны войны и члены их семей;

участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;



внутренне перемещенные лица;



другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых менее 52,5 кв. метра для семьи из одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи.



Как подать заявление на получение ипотеки? Подать заявление для участия в «єОселя» можно онлайн в мобильном приложении «Дія» в Разделе «Сервисы».

Каким требованиям должен отвечать заявитель

Кандидаты, относящиеся к категориям лиц, которые могут воспользоваться «єОселя», должны отвечать требованиям:

возраст 18−70 г. (включительно);

быть платежеспособным;



у заявителя и совершеннолетних членов его семьи нет действующих льготных государственных ипотек и лизинга;



заявитель и члены его семьи не принадлежат к лицам под санкциями и не находиться в реестре олигархов;



не иметь в собственности более 52,5 кв. м. для семьи из одного человека и 21 кв. м. — на каждого следующего члена семьи (не учитываются объекты жилой недвижимости, расположенные на территориях активных боевых действий и/или временно оккупированных рф, для которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, согласно Перечню).



Что нужно знать

Минимальный первый взнос составляет не менее 20% стоимости жилья;

Срок ипотеки — 20 лет.

Предмет ипотеки (т.е. приобретенное жилье) обязательно подлежит страхованию на полную оценочную стоимость. По желанию заемщика жилье может быть дополнительно застраховано от риска повреждения жилья в результате боевых действий.

Заемщик несет расходы, связанные с оформлением права собственности на жилье, страхованием, оценкой стоимости предмета ипотеки и услугами нотариуса.

Наибольшая сумма кредита нормативным актом не установлена, банки определяют ее самостоятельно.

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