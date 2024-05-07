«єОселя»: как воспользоваться программой ипотечного кредитования — Finance.ua
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«єОселя»: как воспользоваться программой ипотечного кредитования

Личные финансы
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«єОселя»: как воспользоваться программой ипотечного кредитования
«єОселя»: как воспользоваться программой ипотечного кредитования
Учитывая то, что многие украинцы потеряли свой дом или были вынуждены переместиться в более безопасные регионы, для многих стал актуальным вопрос исследования льготных условий кредитования. Поэтому специалисты Юридического справочника ВПЛ помогли разбираться, как воспользоваться программой ипотечного кредитования «єОселя».
«єОселя» — это государственная программа кредитования жилья под фиксированный процент, размер которого варьируется в зависимости от принадлежности заявителей к определенной льготной категории.
Так, сейчас воспользоваться программой могут под:
3% годовых:
  • военные и силовики, которые в результате ранения во время боевых задач получили I-II группу инвалидности и потеряли свою должность;
  • медицинские (специалисты и профессионалы), педагогические и научные (научно-педагогические) работники учреждений государственной или коммунальной формы собственности.
7% годовых:
  • ветераны войны и члены их семей;
  • участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • внутренне перемещенные лица;
  • другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых менее 52,5 кв. метра для семьи из одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи.
Как подать заявление на получение ипотеки? Подать заявление для участия в «єОселя» можно онлайн в мобильном приложении «Дія» в Разделе «Сервисы».
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Каким требованиям должен отвечать заявитель

Кандидаты, относящиеся к категориям лиц, которые могут воспользоваться «єОселя», должны отвечать требованиям:
  • возраст 18−70 г. (включительно);
  • быть платежеспособным;
  • у заявителя и совершеннолетних членов его семьи нет действующих льготных государственных ипотек и лизинга;
  • заявитель и члены его семьи не принадлежат к лицам под санкциями и не находиться в реестре олигархов;
  • не иметь в собственности более 52,5 кв. м. для семьи из одного человека и 21 кв. м. — на каждого следующего члена семьи (не учитываются объекты жилой недвижимости, расположенные на территориях активных боевых действий и/или временно оккупированных рф, для которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, согласно Перечню).

Что нужно знать

Минимальный первый взнос составляет не менее 20% стоимости жилья;
Срок ипотеки — 20 лет.
Предмет ипотеки (т.е. приобретенное жилье) обязательно подлежит страхованию на полную оценочную стоимость. По желанию заемщика жилье может быть дополнительно застраховано от риска повреждения жилья в результате боевых действий.
Заемщик несет расходы, связанные с оформлением права собственности на жилье, страхованием, оценкой стоимости предмета ипотеки и услугами нотариуса.
Наибольшая сумма кредита нормативным актом не установлена, банки определяют ее самостоятельно.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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