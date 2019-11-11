Депутаты хотят защитить должников от коллекторов

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел законопроект №2133 , который предлагает усовершенствовать механизм правоотношений должников и коллекторских компаний.

“На законодательном уровне не установлены обязательные требования к субъектам, которые или предоставляют услуги по возврату просроченной задолженности в пользу кредитора, или ведут такую ​​деятельность в своих интересах при приобретении права требования к должнику”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Что предлагают:

запретить коллекторам использовать угрозы, запугивания, вульгарную или нецензурную лексику, фразы, оскорбляющие личную честь и достоинство должника или его представителей, грубый тон разговора, а также прибегать к подобным действиям, нарушающим общественный порядок и спокойствие граждан;

запретить представителям коллекторских компаний беспокоить должника, членов его семьи в рабочие дни в период с 20:00 до 9:00, а также в выходные и нерабочие дни;

запретить коллекторам намеренно предоставлять должнику ложную информацию о просроченной задолженности и последствиях этого;

ввести механизм защиты прав должников.

Цель законопроекта: