Депутаты хотят защитить должников от коллекторов

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Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел законопроект №2133, который предлагает усовершенствовать механизм правоотношений должников и коллекторских компаний.
“На законодательном уровне не установлены обязательные требования к субъектам, которые или предоставляют услуги по возврату просроченной задолженности в пользу кредитора, или ведут такую деятельность в своих интересах при приобретении права требования к должнику”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Что предлагают:
Цель законопроекта:
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