Какой курс доллара заложен в бюджете

Сегодня Верховная Рада приняла проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» во втором чтении и в целом. Основные цифры бюджета здесь.

Среди прочего, согласно проекту бюджета на 2020 год, заложен курс доллара 27 грн/$. По оценкам Кабмина, именно столько в среднем будет стоить американский доллар.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Напомним, Finance.ua писал, что, по оценкам букмекерской Vbet, вероятнее всего, курс гривны к доллару США в следующем году начнет расти. Вероятность того, что по состоянию на февраль 2020-го года за один доллар США будут давать более 25,9 гривны, составляет 51%.

В то же время букмекеры ожидали, что в феврале 2020 года курс гривны к доллару США вряд ли упадет ниже отметки 23,2 грн/$. Такой сценарий оценен в 56%.

Банкиры же прогнозировали курс гривны в ноябре в коридоре 25-26,5 грн/$.

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$ в 2020 году – 29,96 грн/$, а в 2021 году – 30,55 грн/$.