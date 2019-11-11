Какой курс доллара заложен в бюджете

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сегодня Верховная Рада приняла проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» во втором чтении и в целом. Основные цифры бюджета здесь.
Среди прочего, согласно проекту бюджета на 2020 год, заложен курс доллара 27 грн/$. По оценкам Кабмина, именно столько в среднем будет стоить американский доллар.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Напомним, Finance.ua писал, что, по оценкам букмекерской Vbet, вероятнее всего, курс гривны к доллару США в следующем году начнет расти. Вероятность того, что по состоянию на февраль 2020-го года за один доллар США будут давать более 25,9 гривны, составляет 51%.
В то же время букмекеры ожидали, что в феврале 2020 года курс гривны к доллару США вряд ли упадет ниже отметки 23,2 грн/$. Такой сценарий оценен в 56%.
Банкиры же прогнозировали курс гривны в ноябре в коридоре 25-26,5 грн/$.
Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$ в 2020 году – 29,96 грн/$, а в 2021 году – 30,55 грн/$.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных плановВчера, 12:49 - 26363 14
Рада одобрила закон о рынке земли в первом чтенииВчера, 15:45 - 1759 10
Большинство украинцев поддерживают введение кассовых аппаратов для ФЛП (инфографика)5 ч. назад - 897 8
Платный въезд в центр Киева - инициатива от КГГА8 ч. назад - 1181 5
В случае остановки транзита газа экономика Украины может "уйти в минус" - Витренко7 ч. назад - 886 5
Сколько придется платить за газ в ноябре потребителям из разных регионовВчера, 16:03 - 2539 2
Кроссоверы Toyota RAV4 продавали «не с теми» колесами15 ч. назад - 1954
Межбанк: за гривну сыграют четыре фактора5 ч. назад - 1541
В Польше подсчитали украинских работников8 ч. назад - 1498
Предоставление отпусков за прошлые годы и компенсация за нихВчера, 16:17 - 1471
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)Позавчера, 11:53 - 596 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 657
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 1963 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2360
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3753