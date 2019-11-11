Принят бюджет на 2020 год: основные цифры

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Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2020 год во втором чтении.
За соответствующее решение 14 ноября проголосовали 279 депутатов.
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Основные показатели проекта госбюджета-2020:
Роспись расходов:
Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины сохранен на уровне 2,09% ВВП, но уменьшено в абсолютном выражении на 0,9 млрд грн в связи с изменением макропоказателей и определен в сумме 94,3 млрд грн.
Согласно проекту госбюджета на следующий год, предлагается установить минимальную зарплату на уровне 4723 грн.
Прожиточный минимум:
На одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 января 2020 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2189 грн.
Для детей до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 грн, с 1 июля – 1859 грн, с 1 декабря – 1921 грн.
Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 грн, с 1 июля – 2318 грн, с 1 декабря – 2395 грн.
Минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.
Бюджет на 2020 год базируется на курсе 27,5 гривны за доллар.
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