Принят бюджет на 2020 год: основные цифры

Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2020 год во втором чтении.

За соответствующее решение 14 ноября проголосовали 279 депутатов.

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Основные показатели проекта госбюджета-2020:

Доходы госбюджета на 2020 год (с трансфертами) – 1,079 трлн грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн;

Расходы – 1,170 трлн грн.

Роспись расходов:

на национальную безопасность и оборону – 245,8 млрд грн;

на развитие дорожной инфраструктуры – 74,4 млрд грн, в том числе Государственный дорожный фонд – 69,7 млрд грн;

на образование – 136,4 млрд грн;

на здравоохранение – 108 млрд грн;

на субсидии – 45 млрд грн.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины сохранен на уровне 2,09% ВВП, но уменьшено в абсолютном выражении на 0,9 млрд грн в связи с изменением макропоказателей и определен в сумме 94,3 млрд грн.

Согласно проекту госбюджета на следующий год, предлагается установить минимальную зарплату на уровне 4723 грн.

Прожиточный минимум:

На одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 января 2020 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2189 грн.

Для детей до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 грн, с 1 июля – 1859 грн, с 1 декабря – 1921 грн.

Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 грн, с 1 июля – 2318 грн, с 1 декабря – 2395 грн.

Минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.

Бюджет на 2020 год базируется на курсе 27,5 гривны за доллар.