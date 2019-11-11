ПриватБанк подает кассационную жалобу на признание недействительными кредитных договоров с компаниями Коломойского

ПриватБанк подает кассационную жалобу на решение Северного апелляционного хозсуда, которым признаны недействительными условия кредитных договоров с компаниями Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“ПриватБанк подает кассацию на решение Северного апелляционного хозяйственного суда по делу № 910/12787/17 по иску ООО “Тех-Трейд-Инвест” к ПриватБанку, которым признаны недействительными отдельные условия кредитных договоров с рядом компаний, связанных с бывшими владельцами банка Коломойским и Боголюбовым”, – говорится в сообщении.

Читайте также: Коломойский избавился от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд грн в суде – СМИ

Как говорится в заявлении пресс-службы банка, еще до национализации ПриватБанка в декабре 2016 года банк предоставлял кредиты связанным с бывшими владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне.

“Выдачей таких “индексных кредитов” и были заложены будущие юридические риски по взысканию с заемщиков начисленных процентов, комиссий и штрафных санкций. И именно сейчас связанные с бывшими владельцами банка недобросовестные заемщики используют указанные недостатки, заявляя иски к банку о признании недействительными отдельных условий кредитных договоров”, – сообщили в банке.

ПриватБанк считает сегодняшнее судебное решение очевидно безосновательным и необоснованным и безусловно обжалует его в Верховном Суде.