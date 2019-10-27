День финансов, 7 ноября: 1 Закон о судебной реформе, 2 сценария роста зарплат, выручка ТОП-10 авиаперевозчиков

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Четверг, 7 ноября. Людям — зарплаты, бизнесу — выручка.
Про бизнес:
Выручка ТОП-10 авиаперевозчиков. Аналитики системы по проверке контрагентов YouControl проанализировали выручку компаний-авиаперевозчиков за 2018 год. Больше всего среди лидеров киевских компаний – 7, но есть также по одной из Житомирской, Кировоградской области и Закарпатья.
Порошенко и кондитерский бизнес. Корпорация Roshen не опровергает информацию о том, что бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.
Конкурент Visa и Mastercard. 20 европейских банков участвуют в разработке единой европейской платежной системы, которая могла бы бросить вызов доминированию американских Visa, Masterсard, Paypal и других платежных систем. Платежная система может иметь название PEPSI (Pan-European Payment System Initiative), хотя это пока что шуточный вариант.
В ожидании $3 млрд. В Укрзализныце рассчитывают привлечь около 3 миллиардов долларов от продажи части акций компании на международных фондовых биржах (IPO). Об этом сообщил директор по стратегическому развитию Укрзализныци Антон Саболевский. По его словам, подготовка к продаже акций Укрзализныци продлится несколько лет.
Про людей:
Два сценария роста зарплат в Украине. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, от чего будет зависеть рост зарплат в ближайшие годы. Он рассказал, что есть несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический.
Заработки водителей Uber. Водитель может зарабатывать на платформе Uber значительно больше, чем средняя зарплата в Украине. По крайней мере в этом уверяет руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский. С его слов, чистый заработок, после комиссии Uber, может быть в районе 25-30 тыс. гривен
Нулевой тариф от SkyUp. Лоукост ввел нулевой тариф для перевозки детей. Возраст детей – от 2 до 11 лет включительно. Чтобы получить нулевой тариф, нужно одновременно забронировать билеты для ребенка и как минимум 1 взрослого.
Для всех:
Закон о судебной реформе. Сегодня вступил в силу президентский закон о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и в некоторые законы относительно деятельности органов судейского самоуправления, которым предусматривается сокращение состава Верховного суда Украины и перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей.
Перспективы доллара, евро, франка и фунта на 2020 год в новом видео от наших коллег с Youtube-канала Finance.ua:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Роттердам+" позволил сохранить стабильные тарифы на электроэнергию для населения, - КоткоВчера, 19:20 - 881 9
Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ до исторического максимума3 ч. назад - 605 6
В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнес5 ч. назад - 2312 6
Украина переходит на prepaid: в чем популярность конфиденциальных карт8 ч. назад - 2392 6
Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммой5 ч. назад - 1159 5
Украина переходит на prepaid: в чем популярность конфиденциальных карт8 ч. назад - 2392 6
В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнес5 ч. назад - 2312 6
Сколько зарабатывают водители Uber4 ч. назад - 2135 3
Межбанк: крупные игроки сыграют "главную скрипку"7 ч. назад - 1188 1
Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммой5 ч. назад - 1159 5
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)6 ч. назад - 136
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2108
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3159
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1952
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2895 1