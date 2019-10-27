Банки еврозоны готовят европейскую платежную систему, которая будет конкурировать с Visa и Mastercard

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20 европейских банков участвуют в разработке единой европейской платежной системы, которая могла бы бросить вызов доминированию американских Visa, Masterсard, Paypal и другие платежные системы.
Об этом сообщает today.rtl.lu.
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Сообщается, что платежная система может иметь название PEPSI (Pan-European Payment System Initiative), хотя это пока что шуточный вариант.
Идея возникла в 2017 году, когда Европейский центральный банк поднял вопрос о надежности платежей в Европе.
Карло Бовера, топ-менеджер французского BNP Paribas, упомянул про эту инициативу во вторник во время конференции, организованной деловым изданием Revue Banque в Париже.
Бовера сказал, что банки, «которые представляют большую часть Европы», принимают участие в этом очень серьезном проекте».
Пока что ни одна из крупных банковских групп, с которыми контактировала AFP, не захотела открыто говорить о планах.
Но несколько источников сообщили, что в проекте будут участвовать только банки еврозоны, и что среди них большинство – французские и немецкие банки, среди которых и Deutsche Bank.
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