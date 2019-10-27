0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 377 0

SkyUp ввел нулевой тариф для перелетов детей

SkyUp ввел нулевой тариф для перелетов детей

SkyUp ввел нулевой тариф для перевозки детей.

Об этом сообщает компания.

Возраст детей – от 2 до 11 лет включительно.

Предложение действительно для всех рейсов, которые будут выполняться до 28 марта 2020 года.

Чтобы получить нулевой тариф – нужно одновременно забронировать билеты для ребенка и как минимум 1 взрослого.

Лучшие кредитные карты для путешественников

Багаж – тариф Basic: и взрослый, и ребенок могут взять с собой только по 7 кг ручной клади.

Тариф Standard – дополнительно сдать в багаж по одному чемодану весом до 23 кг.

Справка Finance.ua:

  • По результатам опроса “Авиакомпании с самыми жесткими правилами провоза ручной клади в Украине”, безбагажный тариф эконом-класса на авиалиниях МАУ и SkyUp предусматривает бесплатный провоз 7 кг ручной клади. Это самый низкий показатель по весу среди авиакомпаний на украинском рынке.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.