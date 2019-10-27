SkyUp ввел нулевой тариф для перелетов детей

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SkyUp ввел нулевой тариф для перевозки детей.
Об этом сообщает компания.
Возраст детей – от 2 до 11 лет включительно.
Предложение действительно для всех рейсов, которые будут выполняться до 28 марта 2020 года.
Чтобы получить нулевой тариф – нужно одновременно забронировать билеты для ребенка и как минимум 1 взрослого.
Багаж – тариф Basic: и взрослый, и ребенок могут взять с собой только по 7 кг ручной клади.
Тариф Standard – дополнительно сдать в багаж по одному чемодану весом до 23 кг.
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