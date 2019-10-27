SkyUp ввел нулевой тариф для перелетов детей

SkyUp ввел нулевой тариф для перевозки детей.

Об этом сообщает компания .

Возраст детей – от 2 до 11 лет включительно.

Предложение действительно для всех рейсов, которые будут выполняться до 28 марта 2020 года.

Чтобы получить нулевой тариф – нужно одновременно забронировать билеты для ребенка и как минимум 1 взрослого.

Багаж – тариф Basic: и взрослый, и ребенок могут взять с собой только по 7 кг ручной клади.

Тариф Standard – дополнительно сдать в багаж по одному чемодану весом до 23 кг.

Справка Finance.ua: