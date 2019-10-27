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Авиакомпании с самыми жесткими правилами провоза ручной клади в Украине (исследование)

Авиакомпании с самыми жесткими правилами провоза ручной клади в Украине (исследование)

Безбагажный тариф эконом-класса на авиалиниях МАУ и SkyUp предусматривает бесплатный провоз 7 кг ручной клади. Это самый низкий показатель по весу среди авиакомпаний на украинском рынке.

Об этом свидетельствуют данные исследования avianews.com, которое охватило 22 перевозчика.

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Согласно с правилами по безбагажным тарифам МАУ и SkyUp, габариты багажа не должны превышать 55х40х20 см. Также пассажиры не имеют права на бесплатный провоз дополнительной личной вещи — дамской, мужской сумки или сумки для ноутбука.

Габариты ручной клади авиакомпаний украинского рынка:

  • Wizz Air: максимальный объем вещи до 40х30х20 см и вес до 10 кг;
  • Ryanair: до 40х25х20 см без ограничения по весу;
  • British Airways: на борт разрешено брать два предмета по 23 кг каждый с габаритами до 56х45х25 см и 40х30х15 см;
  • Brussels Airlines: разрешено бесплатно провозить чемодан 12 кг с габаритами 55х40х23 см и дополнительно личную вещь 40х30х10 см.

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Кто еще разрешает бесплатно провозить личную вещь:
15 из 22 авиакомпаний украинского рынка по безбагажным тарифам позволяют пассажирам провозить в дополнение к основному предмету ручной клади личную вещь: Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Aegean Airlines, Alitalia, лоу-косты Vueling, Pegasus Airlines и другие.

По материалам Finance.UA
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