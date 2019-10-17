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SkyUp впервые обошел МАУ по пунктуальности в этом году

SkyUp впервые обошел МАУ по пунктуальности в этом году

В сентябре авиакомпания SkyUp выполнила 87% рейсов без задержек, впервые в этом году подвинув в рейтинге пунктуальности авиакомпанию МАУ – с результатом 85,3%.

Украинские авиакомпании выполнили без задержек 86,2% из 5122 рейсов из аэропортов Украины в сентябре 2019 года, тогда как у иностранных авиаперевозчиков показатель составил 83,9% при числе вылетов 3251, говорится в ответе Госавиаслужбы Украины на запрос avianews.

Как сообщается, среди украинских авиакомпаний наиболее пунктуальной в сентябре 2019 года с результатом 95,8% стала “Мотор Сич”, второе место заняла “Роза Ветров” с показателем 93,8%, а замкнула тройку лидеров YanAir, которая выполнила без задержек 91,1% рейсов.

За ними следуют авиакомпании SkyUp (87%) и МАУ (85,3%).

Среди иностранных авиакомпаний не задержали ни одного рейса в сентябре 2019 года Georgian Airways, Aegean Airlines, Bulgaria Air, Iraqi Airways и Aigle Azur, которая уже прекратила полеты.

По материалам Економічна Правда
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