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Укрзализныця планирует привлечь $3 млрд инвестиций от IPO

Укрзализныця планирует привлечь $3 млрд инвестиций от IPO

В ведомстве рассчитывают привлечь около 3 миллиардов долларов от продажи части акций компании на международных фондовых биржах (IPO).

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию Укрзализныци Антон Саболевский.

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«Согласно нашей стратегии развития, которую утвердило правительство, нам на следующие 5 лет нужно 150 миллиардов гривен (около 6 миллиардов долларов) для обновления парка локомотивов и для того, чтобы осуществлять просроченные ремонты. Мы видим, что из этой суммы — 1,5 миллиарда долларов мы инвестируем с нашей прибыли, еще 1,5 миллиарда долларов мы сможем привлечь кредитного капитала. И нам не хватает еще 3 миллиардов долларов. За счет продажи акций на IPO мы планируем привлечь необходимую сумму, которой нам не хватает», — сообщил Саболевський.

По его словам, подготовка к продаже акций Укрзализныци продлится несколько лет. В течение этого времени Укрзализныцю превратят в холдинг из трех компаний: инфраструктурной, грузовой и пассажирской. При этом контроль над холдингом (50%+1 акция) останется у государства.

По материалам hromadske.tv
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