Укрзализныця планирует привлечь $3 млрд инвестиций от IPO

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В ведомстве рассчитывают привлечь около 3 миллиардов долларов от продажи части акций компании на международных фондовых биржах (IPO).
Об этом сообщил директор по стратегическому развитию Укрзализныци Антон Саболевский.
Читайте также: Укрзализныця увеличила срок продажи билетов
«Согласно нашей стратегии развития, которую утвердило правительство, нам на следующие 5 лет нужно 150 миллиардов гривен (около 6 миллиардов долларов) для обновления парка локомотивов и для того, чтобы осуществлять просроченные ремонты. Мы видим, что из этой суммы — 1,5 миллиарда долларов мы инвестируем с нашей прибыли, еще 1,5 миллиарда долларов мы сможем привлечь кредитного капитала. И нам не хватает еще 3 миллиардов долларов. За счет продажи акций на IPO мы планируем привлечь необходимую сумму, которой нам не хватает», — сообщил Саболевський.
По его словам, подготовка к продаже акций Укрзализныци продлится несколько лет. В течение этого времени Укрзализныцю превратят в холдинг из трех компаний: инфраструктурной, грузовой и пассажирской. При этом контроль над холдингом (50%+1 акция) останется у государства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Роттердам+" позволил сохранить стабильные тарифы на электроэнергию для населения, - КоткоВчера, 19:20 - 720 9
Платную кольцевую дорогу вокруг Киева будет строить китайская компанияВчера, 15:48 - 2497 9
Украина переходит на prepaid: в чем популярность конфиденциальных карт5 ч. назад - 1884 6
Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммой2 ч. назад - 551 3
В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнес2 ч. назад - 1463 3
Платную кольцевую дорогу вокруг Киева будет строить китайская компанияВчера, 15:48 - 2497 9
Украина переходит на prepaid: в чем популярность конфиденциальных карт5 ч. назад - 1884 6
В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнес2 ч. назад - 1463 3
Услуги посредников при оценке квартир планируют отменить - законопроектВчера, 15:50 - 1344 2
В Украине запустили солнечную электростанцию, вторую по мощности в Европе8 ч. назад - 983
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck3 ч. назад - 77
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2099
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3143
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1948
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2884 1