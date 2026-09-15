Какие ЦПАУ в Киеве будут работать во время желтого уровня опасности Сегодня 06:34 При желтом уровне опасности часть отделений с подземными помещениями будет продолжать принимать граждан.

В Киеве изменили порядок работы Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) во время воздушных угроз. При желтом уровне опасности часть отделений с подземными помещениями будет продолжать принимать граждан.

Об этом сообщили в Департаменте (Центре) предоставления административных услуг.

Какие ЦПАУ будут работать при желтом уровне

Прием граждан в безопасных подвальных и цокольных помещениях будут продолжать следующие отделения:

Департамент ЦПАУ — Днепровская набережная, 19-Б (в укрытии);

Голосеевский район — просп. Голосеевский, 42 (на цокольном этаже) и просп. Науки, 43 (в подвальном помещении);

Деснянский район — просп. Червоной Калины, 29; просп. Лесной, 39; просп. Червоной Калины, 15;

Днепровский район — бульв. Ивана Котляревского, 1/1 (в подвальном помещении);

Шевченковский район — ул. Богдана Хмельницкого, 24 (в подвальном помещении).

Работают во время желтого уровня только по предварительной записи:

Соломенский район — просп. Воздушных сил, 41; просп. Воздушных сил, 40; бульв. Чоколовский, 40 (прием в цокольном помещении).

Где обслуживание прекращается

Во время красного уровня тревоги все столичные ЦПАУ прекращают работу, а посетители и персонал должны немедленно пройти до ближайших укрытий.

Так, обслуживание останавливается как во время желтого, так и красного уровней опасности в отделениях:

Дарницкий район — ул. Степана Олейника, 21 и Харьковское шоссе, 176-Г;

Оболонский район — ул. Левко Лукьяненко, 16 и ул. Озерная, 18-А;

Печерский район — ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 15 и ул. Цитадельная, 4/7;

Подольский район — ул. Константиновская, 9/6; ул. Перемышльская, 14/14; ул. Ярославская, 31-Б;

Святошинский район — просп. Берестейский, 97 и ул. Игната Юры, 14-Б.