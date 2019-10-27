Милованов назвал 2 сценария роста зарплат в Украине (видео)

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, от чего будет зависеть рост зарплат в ближайшие годы. Он рассказал, что есть несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистичный.
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Сколько украинцев имеют сбережения на “черный день”
Об этом он рассказал в видео.
Разница в прогнозах зависит от количества инвестиций, которые Украина привлечет.
Базовый сценарий – средняя зарплата по Украине составит 16 тысяч гривен за три года, при курсе 27, 28, 29 гривен за доллар.
Оптимистический сценарий – средняя зарплата по Украине – 17 тысяч гривен, возможно, даже 18 тыс., но важно, что при таком сценарии курс гривны будет значительно ниже (24-25 гривен за доллар), отметил Милованов.
“Мы не только хотим, чтобы средняя зарплата была высокая. Мы хотим, чтобы было определенное равенство и не было бедности. Чтобы не было так, что у 10% населения есть все, а у других ничего нет. Поэтому мы эти коэффициенты тоже будем показывать: что мы прогнозируем и что будем делать, чтобы это неравенство уменьшать”, – пообещал министр.
В течение 2019 года заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6% и в июле составила 9170 грн при запланированной на 2019 год в 10 971 грн.
Соотношения средней предлагаемой и ожидаемой зарплаты в 2019 году выглядит так:
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