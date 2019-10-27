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Сколько украинцев имеют сбережения на "черный день" (инфографика)

Сколько украинцев имеют сбережения на "черный день" (инфографика)

Почти у трети украинцев нет сбережений на “черный день” на случай потери источника дохода.

Об этом сказано в исследовании компании Research & Branding Group.

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Также около 30% смогут продержаться не более месяца на своих сбережениях, месяц – 12%, и 2 месяца – 11%. На полгода хватит сбережений у 11% украинцев, а 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев.

17% не смогли оценить, на какое время им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов.

Инфографика Research & Branding Group

Основными источниками доходов домохозяйств Украины являются зарплаты и пенсии.

Инфографика Research & Branding Group

Основные источники доходов:

  • заработная плата – 64%;
  • пенсия – 29%;
  • доходы от сельскохозяйственного/приусадебного хозяйства – 10%;

Инфографика Research & Branding Group

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По материалам Finance.UA
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