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Выручка ТОП-10 авиаперевозчиков на рынке Украины

Выручка ТОП-10 авиаперевозчиков на рынке Украины

Аналитики системы по проверке контрагентов YouControl проанализировали выручку компаний -авиаперевозчиков за 2018 год.

Больше всего среди лидеров киевских компаний – 7, но есть также по одной из Житомирской, Кировоградской области и Закарпатья.

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Из ТОП-10 авиаперевозчиков только два работают на рынке с 90-х (МАУ и УРГА). По 4 предприятия были основаны в 2000-х и 2010-х. В частности, только в 2017 году на рынок ворвался отечественный лоукост – “СкайАп”.

ТОП-10 компаний авиационного транспорта по выручке 2018 года (грн.):

  • ОАО “Авиакомпания” МАУ “- 27-27,5 млрд;
  • ООО “Авиационная компания “Роза Ветров” – 4-4,5 млрд;
  • ООО “Авиакомпания “Азур Эйр Украина” – 2-2,5 млрд;
  • ЧАО “АК “Украинские вертолеты” – 1,5-2,0 млрд;
  • ООО “ЯнЕир” ЛТД – 1,5-2 млрд;
  • ООО “Авиакомпания Браво” – 1,5-2 млрд;
  • ООО “Авиакомпания СкайАп” – 1-1,5 млрд;
  • ООО “Авиакомпания “Атласджет Украина” – 450-500 млн;
  • ООО “Анда Эйр” – 400-450 млн;
  • ЧАОМААК «УРГА» – 300-350 млн.

Интересно, что ни одно из предприятий не получило самый высокий показатель FinScore (индекс финансовой устойчивости от YouControl) – А. Половина получила D (очень низкий уровень устойчивости).

Страны, которые покупают товары в украинских компаний:

  • Кипр;
  • Великобритания;
  • Ирландия;
  • Турция.
  • Бермудские острова (торгуют с компанией “Браво”)
  • Иордания (с “Анда Эйр»).

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Только у двух компаний часть выручки составили государственные закупки, но 9 из 10 занимаются экспортом (то есть все, кроме “Атласджет Украина”). Эти компании в основном реализуют за границу летательные аппараты, двигатели и другие компоненты.

По материалам Finance.UA
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