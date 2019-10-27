Выручка ТОП-10 авиаперевозчиков на рынке Украины

Аналитики системы по проверке контрагентов YouControl проанализировали выручку компаний -авиаперевозчиков за 2018 год.

Больше всего среди лидеров киевских компаний – 7, но есть также по одной из Житомирской, Кировоградской области и Закарпатья.

Из ТОП-10 авиаперевозчиков только два работают на рынке с 90-х (МАУ и УРГА). По 4 предприятия были основаны в 2000-х и 2010-х. В частности, только в 2017 году на рынок ворвался отечественный лоукост – “СкайАп”.

ТОП-10 компаний авиационного транспорта по выручке 2018 года (грн.):

ОАО “Авиакомпания” МАУ “- 27-27,5 млрд;

ООО “Авиационная компания “Роза Ветров” – 4-4,5 млрд;

ООО “Авиакомпания “Азур Эйр Украина” – 2-2,5 млрд;

ЧАО “АК “Украинские вертолеты” – 1,5-2,0 млрд;

ООО “ЯнЕир” ЛТД – 1,5-2 млрд;

ООО “Авиакомпания Браво” – 1,5-2 млрд;

ООО “Авиакомпания СкайАп” – 1-1,5 млрд;

ООО “Авиакомпания “Атласджет Украина” – 450-500 млн;

ООО “Анда Эйр” – 400-450 млн;

ЧАО “ МААК «УРГА» – 300-350 млн.

Интересно, что ни одно из предприятий не получило самый высокий показатель FinScore (индекс финансовой устойчивости от YouControl) – А. Половина получила D (очень низкий уровень устойчивости).

Страны, которые покупают товары в украинских компаний:

Кипр;

Великобритания;

Ирландия;

Турция.

Бермудские острова (торгуют с компанией “Браво”)

Иордания (с “Анда Эйр»).

Читайте также: Авиакомпании с самыми жесткими правилами провоза ручной клади в Украине

Только у двух компаний часть выручки составили государственные закупки, но 9 из 10 занимаются экспортом (то есть все, кроме “Атласджет Украина”). Эти компании в основном реализуют за границу летательные аппараты, двигатели и другие компоненты.