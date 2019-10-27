Выручка ТОП-10 авиаперевозчиков на рынке Украины

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Аналитики системы по проверке контрагентов YouControl проанализировали выручку компаний -авиаперевозчиков за 2018 год.
Больше всего среди лидеров киевских компаний – 7, но есть также по одной из Житомирской, Кировоградской области и Закарпатья.
Из ТОП-10 авиаперевозчиков только два работают на рынке с 90-х (МАУ и УРГА). По 4 предприятия были основаны в 2000-х и 2010-х. В частности, только в 2017 году на рынок ворвался отечественный лоукост – “СкайАп”.
ТОП-10 компаний авиационного транспорта по выручке 2018 года (грн.):
Интересно, что ни одно из предприятий не получило самый высокий показатель FinScore (индекс финансовой устойчивости от YouControl) – А. Половина получила D (очень низкий уровень устойчивости).
Страны, которые покупают товары в украинских компаний:
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Только у двух компаний часть выручки составили государственные закупки, но 9 из 10 занимаются экспортом (то есть все, кроме “Атласджет Украина”). Эти компании в основном реализуют за границу летательные аппараты, двигатели и другие компоненты.
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