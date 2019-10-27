В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнес

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Корпорация Roshen не опровергает информацию о том, что бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.
Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
«О причинах, то это — вопрос к бенефициарам», — добавили в пресс-службе.
Как сообщалось, сайт проекта Центра противодействия коррупции Открытый реестр национальных общественных деятелей обнародовал данные о том, что по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании ООО Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК) значится Алексей Порошенко — старший сын президента.
Это подтверждает Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Там указано, что контроль над ЦЕКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая владеет 85% ЦЕКК. Ранее Roshen Europe B. V. также принадлежала Порошенко-старшему, согласно его последней декларации.
ЦЕКК — одна из главных компаний в структуре корпорации Roshen, ведь она является учредителем ряда других предприятий.
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