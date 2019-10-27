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В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнес

В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнес

Корпорация Roshen не опровергает информацию о том, что бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«О причинах, то это — вопрос к бенефициарам», — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, сайт проекта Центра противодействия коррупции Открытый реестр национальных общественных деятелей обнародовал данные о том, что по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании ООО Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК) значится Алексей Порошенко — старший сын президента.

Это подтверждает Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Там указано, что контроль над ЦЕКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая владеет 85% ЦЕКК. Ранее Roshen Europe B. V. также принадлежала Порошенко-старшему, согласно его последней декларации.

ЦЕКК — одна из главных компаний в структуре корпорации Roshen, ведь она является учредителем ряда других предприятий.

По материалам НВ
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