В Украине вступил в силу закон о судебной реформе

Сегодня вступил в силу президентский закон о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и в некоторые законы относительно деятельности органов судейского самоуправления, которым предусматривается сокращение состава Верховного суда Украины (ВСУ) и перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Документ опубликован в газете Верховной Рады «Голос Украины».

Что определяет закон:

в состав Верховного суда входят судьи в количестве не более 100 (ранее – не более 200);

высшая квалификационная комиссия судей является государственным коллегиальным органом судейского управления, который на постоянной основе действует в системе правосудия Украины;

в состав ВККС входит 12 членов (ранее – 16), которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса сроком на 4 года;

на должность члена ВККС может быть назначен гражданин Украины, который владеет государственным языком, имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, относится к юридической профессии и соответствует критерию политической нейтральности;

вводится новое основание для освобождения члена ВККС от должности — грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимое со статусом члена Высшей квалификационной комиссии судей, или выявленное его несоответствие занимаемой должности, допущение иного поведения, которое подрывает авторитет и общественное доверие к правосудию и судебной власти, в том числе несоблюдение этических стандартов судьи как составляющей профессиональной этики члена ВККС .