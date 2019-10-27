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В Украине вступил в силу закон о судебной реформе

В Украине вступил в силу закон о судебной реформе

Сегодня вступил в силу президентский закон о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и в некоторые законы относительно деятельности органов судейского самоуправления, которым предусматривается сокращение состава Верховного суда Украины (ВСУ) и перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Документ опубликован в газете Верховной Рады «Голос Украины».

Что определяет закон:

  • в состав Верховного суда входят судьи в количестве не более 100 (ранее – не более 200);
  • высшая квалификационная комиссия судей является государственным коллегиальным органом судейского управления, который на постоянной основе действует в системе правосудия Украины;
  • в состав ВККС входит 12 членов (ранее – 16), которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса сроком на 4 года;

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  • на должность члена ВККС может быть назначен гражданин Украины, который владеет государственным языком, имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, относится к юридической профессии и соответствует критерию политической нейтральности;
  • вводится новое основание для освобождения члена ВККС от должности — грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимое со статусом члена Высшей квалификационной комиссии судей, или выявленное его несоответствие занимаемой должности, допущение иного поведения, которое подрывает авторитет и общественное доверие к правосудию и судебной власти, в том числе несоблюдение этических стандартов судьи как составляющей профессиональной этики члена ВККС.
  • базовый размер должностного оклада судьи Верховного суда составляет 55 (ранее – 75) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года.
По материалам Finance.UA
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