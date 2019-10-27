В Украине вступил в силу закон о судебной реформе

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Сегодня вступил в силу президентский закон о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и в некоторые законы относительно деятельности органов судейского самоуправления, которым предусматривается сокращение состава Верховного суда Украины (ВСУ) и перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Документ опубликован в газете Верховной Рады «Голос Украины».
Что определяет закон:
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