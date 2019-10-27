Сколько зарабатывают водители Uber

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Водитель может зарабатывать на платформе Uber значительно больше, чем средняя зарплата в Украине.
Об этом рассказал руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский в интервью.
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“Чистый заработок после комиссии Uber, после расходов может быть в районе 25-30 тыс. гривен. Это после уплаты всех налогов и расходов. То, что я считаю реалистичным”, – сказал он.
Соколянский добавил, что компания не является работодателем водителей.
“На самом деле, вся философия Uber заключается в том, что для водителя это возможность заработать деньги со свободным графиком, не имея трудового распорядка. Мы не говорим водителям, когда им выходить на линию. Поэтому мы не являемся работодателем”.
По его словам, компания просит водителей подтверждать налоговую регистрацию (юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель).
Раньше Finance.ua сообщал, что размер средней зарплаты по Украине в октябре, согласно данным Госстата, составил 10 687 гривен в месяц.
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