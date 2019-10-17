В Украине выросла средняя зарплата (инфографика)

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В сентябре 2019 года средняя зарплата в Украине выросла на 1,4% по сравнению с августом.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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Уровень средней зарплаты увеличился на 150 гривен до 10 687 гривен в месяц. Это свидетельствует о возобновлении ее роста после падения в августе на 434 гривны.
Самые высокие зарплаты получают:
• работники банковского и финансового секторов – 19,92 тыс. грн в месяц.
• ІТ-специалисты – 17,07 тыс. грн в месяц
Самые низкие зарплаты имеют:
• работники сферы здравоохранения – 6 916 грн в месяц.
• педагоги – 8 439 грн.
Самую высокую среднюю оплату труда, как и ранее, получают жители столицы – в среднем 15 620 грн, Киевской области – 11 166 грн и Днепропетровской области – 11 078 грн. Наименьшая средняя зарплата в Черновецкой (8 338 грн) и Херсонской (8 352 грн) областях.
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