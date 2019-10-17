День финансов, 25 октября: купюра в 1000 грн, самый богатый человек в мире, процедура получения автономеров

Пятница, 25 октября: о всех преимуществах новой банкноты 1000 гривен и новой процедуре получения автономеров:

Новая банкнота в 1000 гривен. Сегодня, 25 октября, в наличном обращении появилась банкнота нового наивысшего номинала — 1000 гривен. Как отмечает Нацбанк, наличие такой банкноты даст возможность экономить на транспортировке и хранении банкнот. Также регулятор назвал три преимущества новой банкноты.

Самый богатый человек в мире. Основатель Amazon Джефф Безоc в ночь на 25 октября перестал быть богатейшим человеком мира. Первое место в рейтинге Forbes теперь снова занимает сооснователь Microsoft Билл Гейтс.. А тем, кто пока не имеет большого дохода и надеется на пенсию, в “Слуге народа” сообщили, что минимальная пенсия может быть на уровне 3,5 тыс. грн в случае, если в проекте бюджета на 2020 год будет заложено повышение минимальной зарплаты до 4753 грн.

Новая процедура получения автономеров. В Украине планируют отказаться от выдачи номерных знаков в госучреждениях, а разрешить гражданам самостоятельно получать их по техпаспорту. Такое нововведение заработает после принятия Верховной Радой изменений к закону об упрощении процесса присвоения и выдачи номерных знаков. Где можно будет приобрести номера и все положительные стороны нововведения – читайте здесь..

Кстати, авто теперь можно проверить онлайн по техпаспорту. Министерство внутренних дел Украины открыло доступ к базе данных регистрации транспортных средств. Теперь проверить автомобиль можно онлайн по номеру свидетельства о регистрации.

Отопительный сезон в Украине. Как сообщают в Министерстве регионального развития, сегодня в Украине отапливаются 35,2% объектов социальной сферы и 15,5% – жилищной. Отопительный период начат во всех областях, кроме Одесской и Херсонской.. При этом в КГГА сообщили, что не планируют повышать тарифы на тепло.. А киевлянам рассказали, как будут считать тариф на тепло в домах без счетчиков.