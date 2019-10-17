Отопительный сезон начался по всей Украине, кроме двух областей (инфографика)

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Как сообщают в Министерстве регионального развития, сегодня в Украине отапливаются 35,2% объектов социальной сферы и 15,5% – жилищной.
Об этом сообщает Минрегион на свой странице в фейсбуке.
Отопительный период начат во всех областях, кроме Одесской и Херсонской.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что киевлянам включат отопление в жилых домах 25 октября.
Если вы хотите отключиться от центрального отопления, то нужны такие документы для отключения:
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