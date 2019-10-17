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Отопительный сезон начался по всей Украине, кроме двух областей (инфографика)

Отопительный сезон начался по всей Украине, кроме двух областей (инфографика)

Как сообщают в Министерстве регионального развития, сегодня в Украине отапливаются 35,2% объектов социальной сферы и 15,5% – жилищной.

Об этом сообщает Минрегион на свой странице в фейсбуке.

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Отопительный период начат во всех областях, кроме Одесской и Херсонской.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что киевлянам включат отопление в жилых домах 25 октября.

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Если вы хотите отключиться от центрального отопления, то нужны такие документы для отключения:

  • Заявление об отключении (произвольная форма) с указанием причины отключения, а также информация о намерении обустройства в здании систем индивидуального или автономного теплоснабжения.
  • К заявлению прилагается протокол собрания совладельцев многоквартирного дома и указываются лица, уполномоченные представлять интересы совладельцев.
  • Заявление передается на рассмотрение комиссии, которая должна рассмотреть его на ближайшем заседании с участием заявителя или его уполномоченного представителя.
  • Решение в течение 5 рабочих дней передается в орган местного самоуправления, а его копия предоставляется заявителю.
По материалам Finance.UA
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